«Исключительно положительные впечатления»: Баксиков встретился с юными заинцами

Фото предоставлено Эндже Аглямовой

Сегодня в Заинск прибыл Герой России Расим Баксиков. Он посетил загородные детские лагеря отдыха «Факел» и «Созвездие», встретился и побеседовал со школьниками.

Баксиков и его экипаж, сумевший вывести из строя два танка и шесть боевых машин противника, сегодня являются гордостью нашей страны, а для молодого поколения — примером защитника Отечества. На встрече с детьми он вспомнил свое детство, сравнил его с жизнью сегодняшней молодежи.

«Я рад, что мое детство прошло замечательно, но в наше время не было таких условий, как сейчас. Поэтому я хочу, чтобы вы не теряли времени и использовали все имеющиеся возможности. В первую очередь, важно быть образованным. Лично на своем примере хочу подчеркнуть, что математика, физика и история очень нужны. Ведь мы прекрасно понимаем, насколько важен уровень образования в военной жизни. Военных учат, как использовать оружие, а вот против кого использовать это оружие? Нужно быть глубоко осведомленным об истории. Например, теперь потомки тех, кто в годы Великой Отечественной войны боролся против фашистов — нацистов, нарушили спокойствие нашей страны на Украине», — сказал, обращаясь к детям, Герой России.

Фото предоставлено Эндже Аглямовой

«Математика и физика необходимы для точного расчета, продумывания. Вообще, тем, кто хочет видеть свою будущую профессию военным, советую с возрастом расти, быть внимательными к своему здоровью и учиться. Для каждой работы есть свой период, школьные годы — это период начального, базового образования, не тратьте это время бессмысленно, можете опоздать», — добавил он.

Герой отметил, что его радует серьезность вопросов, которые задает молодое поколение. Например, Максим Зеленин из числа спортсменов — каратистов, отдыхающих в лагере «Созвездие», сказал, что рад сегодня лично познакомиться с Героем России. Поскольку дед Максима тоже был военным, он считает, что эта встреча займет определенное место в его судьбе.

В каждом лагере ребята не только не хотели отпускать бойца, но и увлеченно слушали историю его подвига.

Во время пресс-подхода с журналистами Расим Баксиков отметил, что побывал в Заинске впервые. Первое, что его удивило, – это обилие лесов.

«Я люблю лес. Я вырос в лесу, можно сказать. Люди, как и во всем Татарстане, доброжелательные. Я провел уже 2 встречи в 2 лагерях. Вот в оздоровительных лагерях дети очень внимательно слушают. Они положительно настроены на беседу, поэтому у меня исключительно положительные впечатления», — поделился Герой России.

Ранее Расим Баксиков рассказал, какой вопрос задают ему чаще всего.

Фото предоставлено Эндже Аглямовой

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