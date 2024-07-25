Герой России Баксиков рассказал, какой вопрос задают ему чаще всего

Фото предоставлено Гульнарой Феофановой

Герой России Расим Баксиков стал участником автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». Сегодня он прибыл в Заинск. На встрече с жителями города военнослужащий рассказал, какой вопрос ему задают чаще всего и как на подобных встречах с населением отображается тема СВО.

«Тема СВО отображается, как всегда, живо. Людям интересно, что будет дальше. Самый задаваемый вопрос: „Когда все это кончится?“» — поделился Герой России.

Он сразу же ответил на этот вопрос. «Могу сказать только одно: наши ребята делают все возможное, чтобы это как можно быстрее закончилось, чтобы как можно быстрее мы увидели наших родных, которые вернутся сюда из-за „ленточки“. И чтобы там мир воцарился», — рассказал Баксиков.

Фото предоставлено Гульнарой Феофановой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.