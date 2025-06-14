Иран заявил о невозможности переговоров с США при продолжающихся атаках Израиля

Продолжающиеся удары Израиля делают для Ирана невозможным и бессмысленным участие в переговорах с Соединенными Штатами. Об этом заявил журналистам официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

«<...> до тех пор, пока агрессия <...> против иранского народа не прекратится, бессмысленно участвовать в диалоге со стороной, которая является крупнейшим сторонником и пособником агрессора», – выразил уверенность дипломат исламской республики.

Багаи уточнил, что в нынешних обстоятельствах «главная задача» Ирана – «противостоять агрессии противника». Он также обвинил американцев в том, что они, «несмотря на все заявления о диалоге и дипломатии, поддержали агрессию».

Намеченный на завтра очередной раунд американо-иранских переговоров в оманской столице Маскате не состоится. Об этом в социальной сети X (прежде Twitter) проинформировал министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди. «Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к прочному миру», – добавил при этом он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 13 июня объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел.

В ходе первых ударов ВВС Израиля погибли многие генералы, включая командующего Корпуса стражей иранской революции Хосейна Салами и начальника Генерального штаба Вооруженных сил ИРИ Мохаммада Багери. Также были убиты девять физиков-ядерщиков. Впоследствии Израиль продолжил атаки на иранские объекты.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона «должна ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. Вечером 13 июня ИРИ начала ракетные обстрелы Израиля, иранская операция носит название «Правдивое обещание 3».