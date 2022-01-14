Инфекционист Минздрава России назвал невакцинированных плацдармом эволюции Covid-19

Эволюция коронавируса SARS-CoV-2 может происходить в организме как невакцинированных, так и вакцинированных людей, но вероятность появления в результате нового штамма выше у непривитого. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов, передает РБК.

«Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — пояснил врач.

По словам Чуланова, из-за этого в популяции с большим числом непривитых у Covid-19 больше шансов на эволюцию и больше преимуществ. Соответственно, уменьшить риск дальнейшего распространения и развития патогена помогут «вакцинация, эффективные противовирусные средства и противоэпидемические меры».

Именно от этих способов борьбы с коронавирусом зависит, «будет ли еще десяток новых штаммов или пандемия закончится на „омикроне“», заключил инфекционист.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала название по греческой букве «омикрон».

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации от Covid-19.