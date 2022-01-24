Названы 20 регионов России, где еще не выявлен «омикрон»

На 24 января случаи омикрон-штамма коронавируса выявлены в 65 регионах России. Таким образом, новый вариант вируса официально не зарегистрирован в 20 субъектах, сообщает РИА Новости.

Из выявляемых случаев 51,9% приходятся на дельта-штамм Covid-19, на «омикрон» и прочие варианты вируса — 48,1%.

Официально случаи «омикрона» не зарегистрированы в Костромской, Тульской, Ярославской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях (ЦФО); в Сахалинской, Магаданской областях, Камчатском и Забайкальском краях, на Чукотке, в Еврейской АО (Дальний Восток); Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае (Сибирь); а также в Ненецком автономном округе (Северо-Западный ФО).

В Приволжском федеральном округе не осталось регионов, чистых по «омикрону». Так, в Татарстане сообщалось об 11 случаях данного варианта вируса.