Ильсур Метшин: Городские меры поддержки охватят всех казанцев, участвующих в спецоперации

Все казанцы, участвующие в проведении спецоперации, будут охвачены мерами социальной поддержки, которые были созданы ранее для помощи семьям мобилизованных. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что одной из важнейших задач сейчас остается помощь семьям мобилизованных. Для этого были организованы городские меры социальной поддержки – они затрагивают всех участников спецоперации.

«Принято решение о том, что для нас нет никакой разницы — это мобилизованные, добровольцы, участники батальона „Алга“ или других подразделений. Все будут объединены в одну программу городских мер поддержки», — отметил Метшин, обращаясь к участникам совещания.

Он поручил держать этот вопрос на особом контроле всем ответственным лицам городской администрации.

«Остаемся с семьями мобилизованных на ежедневной связи. Помимо общего списка льгот, районные администрации в ручном режиме помогают каждой конкретной семье. Это наш с вами долг», — заключил Ильсур Метшин.

Напомним, что руководство России и Татарстана поручило оказать всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям. Так, Президент России Владимир Путин заявил, что денежное довольствие граждан, которые попали под частичную мобилизацию, должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, по поручению Правительства РТ все дети татарстанских мобилизованных получат единовременную выплату в 20 тыс. рублей. Также в республике с октября выдаются пластиковые карты «Батыр», подтверждающие льготы для детей мобилизованных. Чтобы получить пластиковую карту, родителям нужно обратиться в администрацию района по месту прописки с паспортом и свидетельством о рождении ребенка.

Помимо посещения культурных и спортивных объектов, она дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Кроме того, по ней учащимся предоставляют бесплатное двухразовое питание в школах, а малышам – бесплатное посещение детсадов и питание в них.

Напомним, что 19 ноября Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил пригласить детей участников СВО на Новый год в Казанский Кремль.