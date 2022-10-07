Дети мобилизованных казанцев начнут получать карты для подтверждения льгот с 8 октября

фото: пресс-служба мэрии Казани

Завтра в Казани начнется выдача пластиковых карт «Батыр», подтверждающих льготы для детей мобилизованных. Где их получить, а также какие возможности они открывают, рассказала мэрия столицы РТ.

Так, чтобы получить пластиковую карту, родителям нужно обратиться в администрацию района по месту прописки. При себе у них должны быть паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Каждая карта будет содержать индивидуальный серийный номер.

Как сообщили в исполкоме, карта дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, а также посещения культурных и спортивных объектов. Кроме того, ребятам предоставят бесплатное двухразовое питание в школах, посещение детских садов и питание в них.

На сегодняшний день льготы по карте предоставляют 40 учреждений культуры Казани, а 20 спортивных объектов дадут детям возможность тренировок на безвозмездной основе.

Пункты выдачи карт:

— Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов (ул.Волгоградская 32), тел.: +7(843)223-22-33.

— Администрация Вахитовского и Приволжского районов (ул.Ипподромная, 14), тел.: +7(843)223-21-11, +7(843)223-21-92.

— Администрация Кировского и Московского районов (ул.Восстания, 82), тел.: +7(843)223-29-99.

— Администрация Советского района (ул.Шуртыгина, 1), тел.: +7(843)223-20-00.