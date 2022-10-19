Путин: Пособие мобилизованных составит не менее 195 тыс. рублей в месяц

Денежное довольствие граждан, которые попали под частичную мобилизацию, должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц. Об этом сказал Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза, передает ТАСС.

«Россия гордится каждым, кто выполняет долг по защите Отечества, воины должны быть обеспечены всем необходимым», – подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил о том, что в четырех новых регионах страны вводится режим военного положения.

Утром 21 сентября Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.