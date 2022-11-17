Татарстан расширил список получателей выплат детям участников СВО

В Татарстане значительно расширено число получателей выплат для детей участников специальной военной операции. Соответствующее постановление Кабмина РТ на официальном портале правовой информации опубликовал татарстанский Минюст.

Уточняется, что ранее принятое постановление «О единовременной денежной выплате на детей граждан, признанных на военную службу по мобилизации» (от 11 октября этого года) утратило свою силу. В новом документе на выплату в размере 20 тыс. рублей могут претендовать дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации на территории Татарстана. Ранее действовавшее требование на наличие постоянной регистрации на территории республики отменено. Добавилась и новая категория – люди, проходящие службу в Национальной гвардии Российской Федерации и принимающие участие в СВО.

Перечень мобилизованных будет определять Военный комиссариат РТ. Он формирует списки и передает в органы соцзащиты.

Еще одна новая категория – сотрудники МВД по РТ и УФСБ РФ по РТ, командированные в зону проведения СВО. Соответствующие списки также будут сформированы по месту их службы.

Следующая категория – дети проходящих военную службу в батальонах «Алга» и «Тимер». Информацию по ним представит Военный комиссариат.

Кроме того, есть еще две новые категории. Это дети военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации на территории иных субъектов, и дети граждан, добровольно выполняющих военные задачи в ходе СВО.

Дети граждан, имеющих регистрацию на территории республики и призванных из других субъектов, также получат выплаты по 20 тыс. рублей на основании документов, подтверждающих факт призыва на территории другого региона.

Дети военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации и добровольно выполняющих военные задачи в ходе спецоперации, но не имеющих регистрации на территории Татарстана, также получат выплаты. Но должно быть соблюдено условие – они постоянно проживают (в том числе на день призыва гражданина на военную службу) на территории нашего региона.