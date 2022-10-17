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Ру Тат
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Общество
17 октября 2022  20:28

Илон Маск: Третья мировая война может начаться при потере Россией Крыма

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Третья мировая война может начаться при потере Россией Крыма. Об этом сказал владелец компаний Teslа и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск

«Если Россия столкнется с выбором, потерять Крым или использовать ядерное оружие, они выберут последнее. Мы санкциями ограничили Россию всеми возможными способами, поэтому что им терять?» — цитирует Маска РИА Новости.

Миллиардер убежден в том, что значение Крыма для России сопоставимо с Гавайскими островами для Соединенных Штатов. Он отметил, что Россия считает полуостров своей основной частью — именно здесь базируется южный военно-морской флот, эта территория имеет критически важное значение для национальной безопасности страны.

Москва неоднократно заявляла, что страна никому не угрожает применением ядерного оружия и сохраняет приверженность постулату о недопустимости ядерной войны.

В последнее время предприниматель активно комментирует конфликт на Украине. Так, миллиардер посчитал маловероятной победу Украины над Россией в случае начала тотальной войны и назвал Крым российским. Кроме того, Маск опроверг сообщения о том, что он якобы поговорил с Президентом России Владимиром Путиным перед тем, как публиковать в Twitter призыв к урегулированию конфликта с Украиной. 

#Илон Маск #Крым #спецоперация на Украине
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