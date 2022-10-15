Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием

Американский предприниматель Илон Маск призвал человечество прекратить наращивать вероятность ядерного конфликта, подчеркнув, что на сегодняшний день риск подобной катастрофы достиг самого высокого процента за последние 60 лет.

«Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле», — написал предприниматель в своем Twitter.

Ранее американский миллиардер посчитал маловероятной победу Украины над Россией в случае начала тотальной войны и назвал Крым российским. Кроме того, Маск опроверг сообщения о том, что он якобы поговорил с Президентом России Владимиром Путиным перед тем, как публиковать в Twitter призыв к урегулированию конфликта с Украиной.