Илон Маск прокомментировал сообщения о разговоре с Путиным

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что он якобы поговорил с Президентом России Владимиром Путиным.

«Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой был космос», – написал Маск в своем аккаунте в «Твиттере».

Ранее издание Vice написало, что американский предприниматель Илон Маск обсудил с Путиным ситуацию на Украине перед тем, как публиковать в «Твиттере» призыв к урегулированию конфликта. В публикации утверждалось, что они обсудили условия прекращения спецоперации – в частности, якобы Путин заявил, что Россия готова к переговорам, если Крым останется частью России, а Украина признает вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Напомним, 3 октября Маск предложил собственный план урегулирования конфликта на Украине, в частности, включающий положения о признании Крыма российским и закреплении нейтрального статуса Украины.