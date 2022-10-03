Маск назвал маловероятной победу Украины над Россией в случае начала тотальной войны

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в сети микроблогов Twitter объяснил свой план по урегулированию конфликта России и Украины.

«Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную военную мобилизацию, если Крым окажется в опасности. Смерти с обеих сторон будут разрушительными», — поделился своим пониманием ситуации самый богатый человек в мире.

«В России более чем в три раза населеннее, чем Украина, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира», — добавил Маск. Таким образом, прогноз бизнесмена основан на потенциальном численном превосходстве российских людских резервов над украинскими.

Ранее Маск предложил оставить Крым в составе России, а в занятых российскими войсками регионах провести повторные референдумы под контролем ООН. Возможное соглашение также должно предусматривать нейтралитет Украины, уверен он.

Миллиардер также разместил в своем Twitter’е опрос с двумя вариантами ответов: «Да» и «Нет». К 22.35 по Москве из проголосовавших читателей его блога 54,7% поддержали его предложение, а 45,3% выступили против. При этом известный своими резкими высказываниями бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на идею матерной репликой на английском.