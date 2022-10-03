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Ру Тат
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Политика
3 октября 2022  20:28

Илон Маск назвал Крым российским и предложил вариант решения конфликта на Украине

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Владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским и поделился своим видением разрешения конфликта на Украине. Об этом он рассказал в соцсетях.

По его мнению, урегулировать конфликт можно проведя выборы в бывших украинских регионах, которые вошли в РФ. При этом голосование должно проходить под наблюдением представителей ООН.

Кроме того, нужно разрешить проблему с водоснабжением Крыма и обеспечить нейтральность Украины относительно НАТО.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года („до ошибки Хрущева“)», — цитирует Маска RT.

#илон маск #крым и россия
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