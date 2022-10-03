Илон Маск назвал Крым российским и предложил вариант решения конфликта на Украине

Владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским и поделился своим видением разрешения конфликта на Украине. Об этом он рассказал в соцсетях.

По его мнению, урегулировать конфликт можно проведя выборы в бывших украинских регионах, которые вошли в РФ. При этом голосование должно проходить под наблюдением представителей ООН.

Кроме того, нужно разрешить проблему с водоснабжением Крыма и обеспечить нейтральность Украины относительно НАТО.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года („до ошибки Хрущева“)», — цитирует Маска RT.