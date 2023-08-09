Ильназ Галявиев будет отбывать пожизненное наказание в «Черном дельфине»

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Устроившего стрельбу в 175-й гимназии Казани Ильназа Галявиева этапируют в ИК-6, более известную как «Черный дельфин» в Оренбургской области. Об этом «Татар-информу» сообщил собственный источник.

Два года назад Ильназ Галявиев проник в здание школы и начал стрелять. В результате нападения погибли девять человек – две учительницы и ученики 8 А класса.

Трагедия потрясла россиян, люди приезжали из разных городов, чтобы возложить к школе цветы в память о погибших. Верховный суд РТ приговорил Галявиева к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве девяти человек. Всего потерпевшими числятся более 600 человек.

Однако адвокат Ильназа Галявиева попросил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Защитник не согласился с результатами проведенных экспертиз. Кроме того, адвокат заявил, что Галявиев подлежит оправданию, поскольку не доказана значительность причиненного ущерба исполкому Казани.

7 августа 2023 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения.