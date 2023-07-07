Ильназ Галявиев обжаловал приговор из-за несогласия с экспертизами

Дело о стрельбе в 175 гимназии могут начать рассматривать заново. Подсудимый и потерпевшая подали жалобу на приговор, который вынес суд. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Верховного суда РТ.

Адвокат Ильназа Галявиева попросил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Защитник не согласен с результатами проведенных экспертиз.

Представитель одной из потерпевших также не согласен с приговором суда, который постановил удовлетворить гражданские иски частично. Дело отправлено в четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде. Если апелляция отменит приговор, дело начнут рассматривать заново.

Напомним, в апреле Верховный суд РТ приговорил Галявиева к пожизненному заключению. Он признан виновным в убийстве девяти школьников и двух учителей. Всего потерпевшими числятся более 600 человек. Во время судебных тяжб адвокат подсудимого просил снять со своего подзащитного все обвиняния, ссылаясь на то, что он является невменяемым, а экспертизы проведены неверно.