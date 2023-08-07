Суд оставил без изменения пожизненный приговор Ильназу Галявиеву

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Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения Ильназу Галявиеву, который в мае 2021 года расстрелял в казанской гимназии девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, суд оставил приговор Верховного суда РТ без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что адвокат Ильназа Галявиева попросил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Защитник не согласен с результатами проведенных экспертиз. Он отметил, что заключения двух экспертиз противоречили друг другу. Кроме того, он заявил, что Галявиев подлежит оправданию, поскольку не доказана значительность причиненного ущерба исполкому Казани.

Однако представитель гособвинения Сергей Лукоянов не согласился с доводами.

Напомним, Верховный суд РТ приговорил Ильназа Галявиева к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве девяти человек. Всего потерпевшими числятся более 600 человек.