Игры стран БРИКС предложили проводить раз в два-три года

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Спортивные игры стран БРИКС следует проводить один раз в два-три года, чтобы спортсмены могли лучше подготовиться, а число стран-участниц увеличилось. Об этом на встрече министров спорта входящих в объединение государств в Казани заявил президент Международного комитета Африканского фестиваля боевых искусств — игр ФАДАМ Доминик Саатенанг, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Сегодня у нас есть уникальная возможность поделиться опытом и лучшими практиками в области спорта. Игры стран БРИКС, проходящие в эти дни в Казани, достигли глобального масштаба», — выразил уверенность ставший послом турнира камерунец.

При этом Саатенанг предложил сформировать постоянный организационный комитет Игр стран БРИКС. Он также обратил внимание коллег на то, что этот турнир признает некоторые спортивные дисциплины, которые не считаются олимпийскими, в том числе кунг-фу и другие боевые искусства.

«Поэтому Игры стран БРИКС для нас становятся еще более привлекательными», — подчеркнул спортсмен, являющийся чемпионом мира по кунг-фу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани стартовала встреча министров спорта стран БРИКС и что Россия разработает проект международного спортивного сотрудничества входящих в эту организацию государств.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов столицы РТ. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.