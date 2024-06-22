Мухаметшин рассказал об опыте Татарстана на встрече министров спорта БРИКС

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о спортивной жизни республики на проходящей сегодня в Казани встрече министров спорта стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Мы рады, что в рамках проходящих у нас Игр стран БРИКС принято решение провести встречу профильных национальных министров и обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с инновационными подходами к развитию физической культуры и спорта на международной арене. Мы признательны Президенту России Владимиру Путину, Министерству спорта нашей страны за оказанное доверие», — заметил политик.

«Спорт в Татарстане любят, материально-техническая база для его развития создана обширная. Наши атлеты добиваются больших результатов, и сегодня российская сборная лидирует по числу медалей в Играх стран БРИКС», — добавил он, отдельно остановившись на спортивной жизни РТ.

По словам Мухаметшина, в Татарстане функционируют 164 спортивные школы, 139 спортивных федераций, на чемпионатах успешно выступают спортсмены из 18 профессиональных клубов по 11 видам спорта. Благодаря более чем 11,8 тыс. спортивных сооружений свыше 63,5% татарстанцев систематически занимаются физкультурой и спортом. «Мы взяли на себя повышенные обязательства — к 2030 году довести данный показатель до 75%. Ведь речь идет о здоровье и долголетии наших граждан», — уточнил он.

«Татарстану доверяют проведение крупнейших спортивных мероприятий. В феврале этого года Казань стала первым в истории городом, в котором на самом высоком уровне состоялся первый международный мультиспортивный турнир в формате фиджитал „Игры будущего“. Участие в нем приняли спортсмены из 117 стран мира. Завтра завершаются Спортивные игры стран БРИКС. Игры завоевали свою популярность, проводятся уже в пятый раз. В этом году, по решению руководства страны, количество видов спорта было увеличено до 27, что позволило расширить число участников до 5 тыс. человек. Надеемся, что предложенный формат соревнований будет поддержан и на следующий год в Бразилии они пройдут с таким же успехом и на самом высоком уровне», — отметил Мухаметшин.

Особо Председатель Госсовета РТ упомянул предстоящий саммит глав государств БРИКС, который состоится в Казани в октябре текущего года. Он поблагодарил руководство страны за решение провести его именно здесь.

«Рассчитываем, что ваш визит в Татарстан будет продуктивным, послужит мощным толчком к развитию двусторонних связей, укреплению дружбы и сотрудничества между нашими регионами и странами», — подытожил Фарид Мухаметшин, обращаясь к руководителям спортивных ведомств государств БРИКС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани стартовала встреча министров спорта стран БРИКС и что Россия разработает проект международного спортивного сотрудничества входящих в эту организацию государств.