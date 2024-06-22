Россия разработает проект международного спортивного сотрудничества стран БРИКС

Михаил Дегтярев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия займется разработкой проекта спортивного сотрудничества стран БРИКС, который будет определять регламент возможных соревнований. Об этом на встрече министров спорта государств — членов БРИКС в Казани сообщил руководитель российского спортивного ведомства Михаил Дегтярев.

«Важной инициативой мы считаем разработку рамочной программы спортивного сотрудничества БРИКС. Было принято решение разработать документ, который будет определять цели и принципы этой работы. Там будут указаны правила проведения Игр БРИКС в председательствующей стране. Россия взяла на себя инициативу разработать документ», — рассказал федеральный чиновник.

Как сообщал ранее «Татар-информ», сегодня в столице Татарстана стартовала встреча министров спорта стан БРИКС, которые обсудят дальнейшее сотрудничество внутри объединения в этой сфере.