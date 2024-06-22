В Казани стартовала встреча министров спорта стран БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма стартовала встреча министров спорта стран БРИКС, посвященная перспективам спортивного сотрудничества. Модератором беседы выступил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Сегодня мы заслушаем выступления руководителей и представителей спортивных ведомств стран БРИКС. Кроме того, нам будет зачитан доклад об итогах Игр БРИКС, которые сейчас проходят в Казани. Символично, что наша встреча проходит именно в столице Татарстана. Это город с тысячелетней историей и очень богатой культурой, центр одного из самых гостеприимных регионов России. Казань по праву носит статус спортивной столицы нашей страны», — отметил федеральный чиновник.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дегтярев рассказал о развитии спорта в РФ, об успехах в создании инфраструктуры и увеличении числа турниров, проводящихся на территории страны. Отдельно министр остановился на российских инициативах, касающихся международного спортивного сотрудничества.

«Игры БРИКС в России проходят в открытом формате. Наша главная задача — обеспечить спортсменам изо всех стран равные возможности свободно участвовать в соревнованиях без ограничений. Игры БРИКС — это новый межгосударственный формат, в основе которого лежат принципы равенства, честности и открытости. Они вышли на абсолютно новый уровень», — заявил Дегтярев.

Программа игр составлена с учетом популярности отдельных видов спорта в государствах — членах БРИКС, а также дополнена национальными дисциплинами, такими как ушу и корэш, и фиджитал-дисциплинами, добавил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участников встречи поприветствовал и специальный представитель Министерства иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев.

«В современных условиях значение спорта значительно возрастает. С одной стороны, он всецело способствует укреплению здоровья людей и популяризации здорового образа жизни, а с другой — является важным фактором международного сотрудничества в духе мира, взаимопонимания и терпимости. Спорт — реальный механизм предотвращения конфликтов, содействия социальной интеграции и упрочнения дружбы между народами», — выразил уверенность дипломат.

Основная часть встречи проходит в закрытом формате. О развитии спорта в своих странах расскажут представители Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских эмиратов, Эфиопии и Южной Африки. Вторая часть мероприятия пройдет в расширенном составе: к беседе присоединятся главы спортивных ведомств стран БРИКС+.