Дзюдо и фехтование: казанцев пригласили на последние соревнования Игр БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проходящие в Казани Спортивные игры стран БРИКС близятся к завершению — сегодня уже десятый день соревнований. Организаторы спортивного события пригласили жителей и гостей столицы Татарстана посетить проходящие в его рамках мероприятия.

В частности, в «Баскет-холле» проходят соревнования по футбольному двоеборью. В полдень начались полуфинальные встречи: Казахстан играет с Венесуэлой, а Бразилия — с Россией. В 17 часов состоится матч за третье место, а в 18.30 начнется финал, который и определит победителя.

В Центре бокса и настольного тенниса в свою очередь определят обладателей 25 комплектов наград в соревнованиях по боксу. Финальные женские поединки начались в 12 часов. Начало финальных мужских поединков намечено на 16 часов.

Во Дворце единоборств «Ак Барс» организованы соревнования по борьбе на поясах, объединяющие сильнейших спортсменов из России, Азербайджана, Туркменистана, Грузии, Индии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Финальные поединки стартуют в 17 часов.

Близятся к концу проходящие в Центре гребных видов спорта состязания по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня здесь окажется разыграно 15 комплектов медалей. Хотя большую часть программы займут командные дисциплины, особый интерес публики должны вызвать одиночные гонки на дистанцию 5000 метров, которые стартуют в 16 часов.

Кроме того, на соревнованиях по художественной гимнастике в Центре гимнастики состоятся финалы в отдельных видах в групповых упражнениях (пять обручей и пять пар булав), а также в индивидуальной программе (обруч, мяч, булавы, лента, без предмета).

Завершаются и состязания по фехтованию. Спор идет уже только за три комплекта наград: в рапирах и саблях для мужчин, в шпагах для женщин. Финальные матчи в командных соревнованиях должны начаться в 16 часов.

Помимо этого, в «Татнефть Арене» будет разыграно семь комплектов наград в дзюдо — четыре среди мужчин и три среди женщин. Финальные встречи также начнутся в 16 часов.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали в Казани 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, в общей сложности будет разыграно 387 комплектов медалей. При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.