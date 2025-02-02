«Играют ключевую роль в укрытии солдат и техники»: актанышские сельчане плетут масксети

В эти дни жители села Аишево Актанышского района активно участвуют в благородной инициативе по поддержке земляков, находящихся в специальной военной операции. Недавно они нарезали домашнюю лапшу, а теперь решили сделать еще один важный шаг — подготовить маскировочные сети, которые помогут защитить воинов на передовой.

Сельчанки, осознав, что единство и сила могут преодолеть любые преграды, связались с волонтерами актанышского фонда «Мы вместе». Вскоре они получили необходимые материалы для плетения маскировочных сетей. Установить специальные рамы в фойе Аишевского сельского Дома культуры помогли местные мужчины. Несмотря на то, что женщины впервые занимались плетением маскировочных сетей, они быстро освоили этот процесс. Их умение вязать, шить и вышивать стало залогом успешной работы.

Наши воины защищают нас от врага в любых условиях, а жители Аишево делают все возможное, чтобы создать для них безопасные условия. Маскировочные сети, сплетенные с заботой и любовью, помогут скрыть танки и окопы от глаз противника. Окоп, укрытый такой сетью, становится незаметным для квадрокоптеров, а спрятанные танки превращаются в обычные холмы.

Плетение маскировочной сети — задача не из легких, но волонтеры соблюдают все требования технологии. Каждая ячейка сети наполнена чувствами добра и надежды, ведь именно стремление к победе делают защиту наших бойцов надежнее любой брони.

В преддверии Дня защитника Отечества аишевцы планируют отправить семнадцатую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Они хотят сплести несколько маскировочных сетей, понимая насколько важно иметь арсенал оборудования для защиты наших бойцов.

Маскировочные сети играют ключевую роль в укрытии солдат, оружия и военной техники от атак противника. Жители Аишево с гордостью продолжают свою работу, демонстрируя единство и поддержку нашим защитникам.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.