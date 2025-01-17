«И грязи не боится, и по бездорожью проедет»: активисты Челнов подарили машину бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Активисты Набережных Челнов подготовили очередную машину для бойцов на передовой. Им отправят ВАЗ 2114. Сейчас транспортное средство проверяют автослесари. Они проведут полную диагностику автомобиля, поменяют детали, которые устарели.

Автослесари тщательно проверяют транспортное средство. Они понимают, что от того, в каком состоянии будет автомобиль, зависит жизни и здоровье военнослужащих.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Машину на подъемник поставили, диагностику провели. По стойкам были неполадки большие: потекли они, ну и по гранатам», — рассказал автослесарь Анас Насретдинов.

Диагност Искандер Рафиков добавил, что топливную систему и систему зажигания привели в порядок. По ходовой части были заменены привода, гранаты, колодки, тормозную систему и передние стойки.

Автомобиль для военнослужащих передает активист Валерий Тигр. По словам мужчины, транспортное средство будет использоваться в Луганской и Донецкой народных республиках. Машина неприметная. Это то, что и нужно для военнослужащих, особенно для разведчиков.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Именно 14-ю попросили ребята, чтобы она была незаметна, то есть для быстрого передвижения и скрытного наблюдения», — пояснил Валерий Тигр.

Данная модель автомобиля была выбрана неслучайно. Дело в том, что ВАЗ 2114 достаточно популярная модель в новых регионах России, и многие на ней ездят. А это значит, что военнослужащие смогут спокойно выполнять свои боевые задачи, не привлекая внимания.

После техосмотра Валерий Тигр проведет тест-драйв российского авто для того, чтобы оценить все качества машины. А уже на следующей неделе ее передадут защитникам Отечества.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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