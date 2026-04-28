Гущин о подтоплении подходов к храму на Казанке: Памятнику ничто не угрожает

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ситуация с подтоплением подходов к храму-памятнику на Казанке ничем не угрожает самому объекту культурного наследия. Об этом заявил председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

«В связи с весенним половодьем уровень воды в реке Казанке действительно поднялся, что привело к затоплению подходов к храму-памятнику. Это ежегодное природное явление, связанное с таянием снегов», – пояснил руководитель профильного ведомства.

«Хочу заверить, что самому объекту культурного наследия федерального значения „Храм-памятник павшим воинам“ ничего не угрожает», – подчеркнул он.

По словам Гущина, проектные решения, заложенные при реставрации храма-памятника, полностью учитывают гидрологический режим реки Казанки.

Глава комитета привел соответствующие данные: нормальный подпорный уровень Куйбышевского водохранилища составляет 53,00 метра (по Балтийской системе высот), верх шпунтовой стенки, смонтированной для защиты храма от волн и подтоплений, расположен на отметке 53,65 метра, а сам мост и зона благоустройства находятся еще выше – на отметке 53,90 метра. «Все конструкции находятся выше критических уровней воды», – акцентировал он.

Иван Гущин также напомнил, что в 2024-2025 годах на объекте были завершены масштабные ремонтно-реставрационные работы: укреплена береговая линия, выполнены работы по забивке шпунтов и устройству гидрозащиты. «Эти инженерные решения как раз и были направлены на защиту памятника от воздействия водной среды и паводковых явлений», – объяснил он.

Комитет РТ по охране культурного наследия продолжает мониторить ситуацию. Как только уровень воды спадет, будут проведены необходимые осмотры и очистные мероприятия, заключил глава ведомства.

Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, был возведен в 1813–1823 годах архитектором Александром Шмидтом по проекту Николая Алферова. В советское время он пришел в запустение, в 1956-м после заполнения Куйбышевского водохранилища оказался полностью окружен водой.

В 2024 году по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова началась масштабная реставрация храма (хотя отдельные ремонтные работы проводились и ранее). В том числе специалисты воссоздали первоначальный облик памятника, усилили гидроизоляцию его нижней части, укрепили берег острова и восстановили причальную лестницу. В ходе визита в республику храм освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.