Гущин о Мергасовском доме: Многие эксперты уверены – его надо разобрать и собрать заново

Объект культурного наследия республиканского значения, Мергасовский дом, находится в состоянии «глубокой аварийности», и многие эксперты советуют разобрать и заново собрать его. Об этом заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам руководителя профильного ведомства, комитет выдал разрешение на обследование здания, но еще не получил окончательного инженерного заключения. «Какой механизм проведения восстановительных работ будет на объекте, я пока сказать не могу», – пояснил он, призвав дождаться результатов обследования.

При этом на доме невооруженным глазом наблюдаются трещины, которые «не поддаются лечению». «Многие авторитетные эксперты высказываются, что надо его разобрать, потом снова собрать <...>», – подчеркнул Гущин, уточнив, что дело в несоответствии качества материалов нынешним нормам (проблема, типичная для памятников советского конструктивизма – прим. Т-и).

Наряду с этим председатель Комитета РТ по охране ОКН сообщил, что объект продолжает оставаться в муниципальной собственности (инвестором, как стало известно еще в 2024 году, должен выступить Госжилфонд при Раисе РТ – прим. Т-и). Сейчас проводится оценка стоимости земельного участка и самого объекта.

Еще год назад Иван Гущин рассказал, что «локальные аварийные участки» Мергасовского дома в любом случае будут разобраны и собраны заново, это предусмотрено соответствующими ГОСТами по реставрации.

Позднее заслуженный архитектор РТ Сергей Саначин предложил разобрать дом, как минимум его западное крыло, и воссоздать заново с заменой ленточного фундамента на свайный.