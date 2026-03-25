Глава комитета ОКН о скандалах: «Главное – снять сомнения про «Мартынова – Гущина»

Сохранение объектов культурного наследия остается одной из самых чувствительных тем, находящихся «на острие внимания», заявил глава профильного комитета Иван Гущин. В 2026 году в Татарстане ведутся работы сразу на 66 объектах, на реставрацию направлено 1,8 млрд, а ключевым событием стало восстановление мечети в селе Айбаш, пострадавшей от урагана.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Достаточно щепетильная тема, находящая на острие внимания»

Сохранение объектов культурного наследия остается в центре общественного внимания, заявил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Комитета Республики Татарстан по охране ОКН Иван Гущин.

«Достаточно щепетильная тема, находящаяся на острие внимания», – отметил он.

Ключевым событием года, по его словам, стало восстановление уникального исторического объекта в селе Айбаш Высокогорского района.

История здания оказалась непростой: датируемое 1860 годом, оно неоднократно перестраивалось, раньше в нем размещался сельский клуб.

К моменту обследования объект был признан аварийным, а уровень его физического износа достигал почти 60%. Значительные разрушения и деструктивные изменения были обнаружены в верхней зоне стоек и балок в местах крепления элементов стропильной системы крыши. На конструкциях обшивки минарета были обнаружены следы плесени, гнили и систематического замачивания.

Серьезные разрушения памятник получил в 2022 году во время урагана – при порывах ветра свыше 25 метров в секунду с крыши был сорван минарет.

Как подчеркнул Гущин, проект удалось реставрировать благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Мы вернули к жизни уникальный памятник старины после масштабной реставрации», – отметил он.



Открыли мечеть для верующих в Ураза-байрам – одним из участников праздничного намаза был Рустам Минниханов.

В числе ближайших событий – завершение еще одного значимого реставрационного проекта. В мае ожидается торжественное открытие объекта культурного наследия – Троицкой церкви (1887–1889 годы, архитектор А. В. Перкиц), расположенной в Заинском районе, в селе Верхний Багряж.

Планы на 2026 год

В этом году в республике продолжится системная работа по сохранению объектов культурного наследия, в том числе памятников деревянного зодчества. Ряд исторических зданий получит вторую жизнь благодаря реставрации и противоаварийным работам. На эти цели из бюджетов Татарстана и России направлено 1,8 млрд рублей. За счет этих средств обновят десять объектов культурного наследия.

По словам Ивана Гущина, сегодня в Татарстане фиксируются рекордные показатели по числу обновляемых объектов культурного наследия – работы ведутся на 66 площадках. Речь идет как о зданиях, находящихся в государственной собственности, так и о частных объектах. Вот некоторые из них:

Здание мечети», 1742 год – Кукморский район, деревня Асан-Елга, улица Ахмета Юнуса, 47.

Казанско-Богородицкая церковь (80-е годы XVIII века, 1820, 1861, 1881 годы) – Буинский район, село Большое Фролово, улица Депутатская, 13.

Здание, в котором размещались номера купца Шагиахметова, вторая половина XIX века – Мамадыш, улица Советская, 14.

Здание Губкома РКП(б), в августе 1918 года – штаб обороны Казани, клуб коммунистов – Казань, улица Карла Маркса, 66.

Здание земской управы, конец XIX века – Казань, улица Жуковского, 4 (литера А).

Флигель – Пестречинский район, село Ленино-Кокушкино, улица Центральная, 30.

Дом с лавками П. Г. Каменева – Крупенниковых – Чернояровых (1774, 1843 годы, архитекторы В. И. Кафтырев, П. Г. Пятницкий) – Казань, улица Кремлевская, 9.

Здание Восточного клуба (купеческое собрание), где в Доме татарской культуры выступал А. М. Горький (1923 год) – Казань, улица Островского, 10.

Ограда с башнями и проездными воротами (1830-е годы), входящая в ансамбль Богородицкого женского монастыря – Казань, улица Япеева, 11/2.

Здание конторы фабрики братьев Комаровых, где жил Н.В. Комаров, 70-е годы XIX века – Кукмор, улица Вахитова, 2. Предполагается, что в здании будет размещаться Музей валенок.

Дворец пионеров и школьников, 1956–1961 годы – Казань, улица Галактионова, 24.

Здание главпочтамта, 1913 год – Казань, улица Кремлевская, 8.

Здание гостиницы Муртазы бая, 1911 год – Балтасинский район, село Карадуван.

В Единый государственный реестр включены 2030 объектов

Отдельно Иван Гущин остановился на масштабах работы по государственному учету объектов культурного наследия в Республике Татарстан. По его словам, сегодня в Единый государственный реестр включены 2030 объектов. Из них 473 имеют федеральное значение, включая 304 объекта археологии, 1,2 тыс. – регионального значения и еще 357 – местного, муниципального уровня.

Параллельно в республике продолжается работа по выявлению новых памятников. На сегодняшний день зафиксировано 3238 выявленных объектов культурного наследия, из которых 2791 относятся к археологии. Еще 447 – это объекты архитектуры и градостроительства, а также мемориальные и исторические памятники.

Гущин подчеркнул, что особое внимание уделяется градоформирующим объектам – их насчитывается 648. Кроме того, в Татарстане определены 13 исторических поселений, среди которых два имеют федеральное значение и одиннадцать – региональное.

Нажмите, чтобы увеличить

Дом, где родился Мулланур Вахитов, включен в реестр объектов культурного наследия

В 2026 году в Татарстане государственный реестр объектов культурного наследия пополнился четырьмя новыми объектами. В перечень вошли:

«Самолетный корпус Авиаинститута» 1940 года (Казань, улица Толстого, 15),

«Могила татарского писателя Хамита Рахима» 1939 года (Агрызский район, деревня Туба),

«Дом Гуревича Д. К.» 1881 года (Казань, пересечение улиц Островского и Астрономической, 18/6)

«Дом Филимонова, где 10 (22) августа 1885 года родился М. М. Вахитов» (Казань, улицы Петербургская и Суконная, 70/8).

Как отметил Гущин, комитет ежегодно рассматривает сотни актов государственной историко-культурной экспертизы, на основании которых принимаются решения – включать объект в реестр или отказать.

По итогам прошлого года статус объектов культурного наследия получили 145 объектов, еще 23 были отнесены к вновь выявленным, среди них – 11 ранее неизвестных археологических памятников.

В 2026 году, добавил он, планируется провести порядка 100 экспертиз, чтобы определить целесообразность включения новых объектов в государственный реестр.

Фото: © Vyacheslav Kirillin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Самое главное снять сомнения про «Мартынова – Гущин»

Иван Гущин прокомментировал скандальную ситуацию вокруг экспертизы Дома Филимонова, когда эксперт Мартынов из города Иваново отказался включать объект в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«Вы правильно подсветили скандальную тему. Самое главное снять сомнения про «Мартынова – Гущин», – признал председатель комитета.

По его словам, комитет не заказывает экспертизу напрямую у Мартынова. «Мы заключаем с ним договор исключительно по результатам конкурсных процедур, в рамках 44‑го федерального закона. Он участвует в торгах, выигрывает как любой другой эксперт, деньги выделяются из государственных программ. Здесь нет никакого нашего заказа и «эксперта-киллера», как многие написали в СМИ», – пояснил он.

Гущин отметил, что в течение последних двух лет комитет фиксировал ненадлежащую работу эксперта Мартынова.

«Мы получаем много экспертиз, по которым есть замечания, возмущения, недоумение. В течение двух лет ведем с ним борьбу за качественные материалы. Он писал жалобы в прокуратуру Татарстана, проверки подтвердили законность наших действий. Мартынов был недоволен, что мы возвращали много экспертиз ему на доработку», – рассказал Гущин.

Среди претензий, по словам главы комитета, включение объектов младше 40 лет и ошибки в оформлении предмета охраны.

«Ровно год назад мы практически завершили отношения с этим экспертом, расторгли один контракт в Чистополе и направили информацию в УФАС о включении его в реестр недобросовестных поставщиков», – рассказал Гущин.

Он добавил, что комитет направлял письменные заявления в департамент государственных закупок Минкульта России о лишении аттестации Мартынова. В марте 2026 года аттестационная комиссия Минкульта приостановила действия эксперта на 45 дней и начала юридическую проверку всех его документов, включая экспертизы по случаю с Муллануром Вахитовым.

Судебное разбирательство вокруг пристроя по продаже цветов

Также в Казани продолжается судебное разбирательство вокруг пристроя по продаже цветов у здания бывшего кинотеатра «Звезда» на улице Клары Цеткин. С требованием о его сносе выступает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

По словам Гущина, собственник провел реконструкцию самовольно, в результате чего был искажен исторический облик здания.

«Добровольно устранять нарушения отказался, иск рассматривает Арбитражный суд. Процесс идет год, пытаемся заставить привести объект в надлежащий вид», – отметил Гущин.

Здание №6 по улице Клары Цеткин было построено в XIX веке и включено в утвержденный Минкультом республики перечень исторически ценных градоформирующих объектов, формирующих предмет охраны исторического поселения Казани.

Судебный эксперт оценит парк усадьбы Нарышкиных‑Паулуччи

Парк усадьбы «Нарышкиных‑Паулуччи» в селе Ключищи 27 марта посетит судебный эксперт, который проведет осмотр объекта на месте, чтобы оценить его статус.

Ранее Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции назначил повторную судебную историко‑культурную экспертизу по делу о включении парка в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Эксперты должны определить, обосновано ли признание объекта культурным наследием. Повторная экспертиза была назначена по ходатайству Комитета РТ по охране ОКН.

Напомним, решение о включении парка усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в реестр культурных памятников было принято в августе 2024 года. Глава Комитета РТ по охране ОКН Гущин замечал, что включение парка в реестр обеспечит необходимую защиту этого ценного памятника.

До этого экспертизой было установлено, что парк обладает всеми признаками объекта культурного наследия, представляя собой уникальный образец садово-паркового искусства, характерного для правобережья Волги в Татарстане. Парк был разбит в конце XIX – начале XX века по классической схеме, с учетом природных особенностей местности. Он включал лиственные и хвойные деревья, яблоневый сад с уникальными сортами и сосновый бор, спускающийся к Волге.

Тем не менее собственник участка оспаривает статус ОКН: его представитель утверждает, что экспертиза была субъективной и парк не обладает признаками объекта культурного наследия.

Иван Гущин поблагодарил местных жителей, которые «радеют душой» и направляют письма в ведомство. «Люди переживают, что мы ослабим контроль. Нет, мы не ослабим контроль», – пообещал Гущин.

«К сожалению, мы этот объект потеряли»

После пожаров, в результате которых были уничтожены два исторических дома на улицах Волкова и Хади Атласи в Казани, уголовные дела не возбуждались: в МВД не нашли признаков преступления. О решении правоохранительных органов стало известно 19 марта.

«Еще одна история, которая у всех на слуху… Возгорание исторических объектов… Хочется сказать поджог, но на самом деле не установлено», – высказался Иван Гущин.

Пожар на улице Волкова произошел в конце ноября, а на Хади Атласи – в конце декабря.

Так как после пожара дом на Хади Атласи представляет опасность для прохожих, комитет направил собственнику письмо с вопросами о планируемых мерах по сохранению объекта и устранению последствий пожара. «Вид в центре города… мы будем настаивать на дальнейшем проведении работ», – отчитался глава комитета.

Иван Гущин рассказал про еще один «вопиющий случай», с которым пришлось столкнуться его ведомству. Так, Комитет продолжает разбирательство по сносу исторически ценного дома на улице Токарная, 5 в Кировском районе Казани, в 2024 году.

Ведомство настаивает на возбуждении уголовного дела. Дом №5, построенный в 1917 году, в 2023 году признали аварийным и требующим реконструкции. Летом 2024 года собственником здания стало ООО «Байлык №3», при этом в документации указывалась историческая ценность дома. Несмотря на это, здание было снесено. «К сожалению, мы этот объект потеряли», – сообщил Гущин.

«По Александровскому пассажу постоянно «вздрагивали»

Отвечая на вопросы журналистов, Иван Гущин рассказал о ситуации в Александровском пассаже. По его словам, работы на объекте уже стартовали.

Гущин подчеркнул, что ситуация непростая. «Район сложный. Мы совместно с Комитетом внешнего благоустройства, исполкомом Казани, спасибо им, постоянно «вздрагивали» – облезла штукатурка, вандалы разбили окна, еще что‑то».

Собственник здания сегодня иногородний, из Санкт‑Петербурга, но комитет настоял на заключении жестких охранных обязательств, учитывая, что по предварительному обследованию здание признано аварийным.

«Правообладатель заказал проект, он согласован, вышел на объект и проводит противоаварийные работы», – добавил Гущин.

По его словам, выявлены вопросы по перекрытиям, конструктиву и грунтам. Территория сложная: соседство с Мергасовским домом и особенности грунтов создают дополнительные сложности, включая экологические нюансы.

«Будем следить за ситуацией дальше. Еще раз повторюсь, охранные обязательства закрыты», – заключил он.