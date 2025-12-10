news_header_top
Культура 10 декабря 2025 20:50

По Мергасовскому дому в Казани провели фундаментальные инженерные исследования

Ситуация с Мергасовским домом в Казани, пострадавшим из-за карстового провала, находится под контролем, и по объекту ведутся плановые работы. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель председателя комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Наталья Прохорова.

«С Мергасовским домом все хорошо, он в надежных руках. Там ведутся инженерные исследования», – сказала она.

По ее словам, уже проведены фундаментальные изыскания, которые включали не только оценку состояния здания, но и анализ грунтов. Это необходимо для принятия обоснованного решения по усилению конструкций и сохранению памятника.

«Эти инженерные исследования проведены, они сейчас уже просто делают документальное оформление, после чего поступят в комитет», – добавила Прохорова.

Она уточнила, что заключение инженеров определит точные причины провала грунта (карстовые процессы или иные факторы) и дальнейший алгоритм действий. Пока соответствующие документы в комитет не поступали.

Напомним, в марте для прояснения ситуации с Мергасовским домом, объектом культурного наследия республиканского значения, которому может грозить обрушение из-за карстового провала, создали межведомственную рабочую группу.

