Гущин о Мергасовском доме: Исследования позволят выписать «рецепт, что нужно делать»

Мергасовский дом осенью 2024 года

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

Мергасовскому дому в центре Казани, объекту культурного наследия республиканского значения, не грозит обрушение из-за карстового провала. Об этом сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин в ходе прямого эфира, организованного на странице Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте».

«Нет, абсолютно не так, я выступлю, наверное, с опровержением. Действительно, там провал образовался, но текущая ситуация по дому по состоянию на сегодняшний день на самом деле не изменилась», – заявил Гущин в ответ на вопрос, действительно ли памятнику грозит обрушение.

«То есть те трещины, которые были уже, старые, они так и остаются. <…> объект находится в зоне нашего контроля, но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы создали межведомственную рабочую группу <…>», – рассказал он.

По словам чиновника, в состав межведомственной рабочей группы по Мергасовскому дому вошли архитекторы, инженеры, представители правообладателя, исполкома Казани, городского Комитета земельных и имущественных отношений, самого Комитета РТ по охране ОКН.

Буквально вчера лицензированной организации было выдано разрешение на обследование памятника. Помимо стандартных обследований фундамента и стен, будут проведены и карстологические исследования, пояснил глава профильного ведомства.

«Пока предварительно мы запланировали две скважины, 80 и 100 метров, чтобы детально установить, будем говорить так, диагноз пациенту. Пациент сегодня, понятно, не здоров. Это аварийное расселенное жилье, которым необходимо заниматься. Но сегодня нам это сделать ничего не мешает», – подчеркнул Иван Гущин.

Кроме того, на существующие трещины установлены маячки, которые будут фиксировать их раскрытие и движение здания. Результаты обследований позволят выписать «рецепт, что нужно будет делать», уточнил он.

«Понятно, что объекту требуется масштабная реставрация. И это связано непосредственно с планировочными решениями – <...> такие клетушечки, понятно, что квартиры были такого формата. Учитывая, что этот объект строился в 20-е годы, понятно, что строительных материалов надлежащего качества не было <...>. И этот объект сделан из прессованных блоков, что тоже влияет на конструктив здания», – объяснил руководитель профильного комитета.

«Локальные аварийные участки» Мергасовского дома в любом случае будут разобраны и собраны заново, что предусмотрено соответствующими ГОСТами по реставрации. Это необходимо, чтобы сама конструкция здания была в надлежащем эксплуатируемом состоянии, добавил он.

«Сейчас пока здание, да, в неудовлетворительном состоянии. Но мы держим ситуацию на контроле и будем информировать <...>», – резюмировал Иван Гущин.