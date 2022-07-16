Поселок в Курской области обстреляли из минометов – зафиксировано более 20 ударов

С утра приграничный поселок Теткино в Курской области вновь подверглось обстрелам со стороны Украины. В 5.33 о первых ударах сообщил глава региона Роман Старовойт, добавив, что от ударов зафиксированы возгорания.

Минометный обстрел продолжался около двух часов, зафиксировано более 20 ударов, сообщил Старовойт. Пострадавших среди жителей, по его словам, не обнаружено. «Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана», – добавил губренатор.

Напомним, в Курской области продолжает действовать «желтый» (повышенный) уровень террористической угрозы из-за обстрелов ВСУ. Он также введен в Белгородской и Брянской областях, в двух приграничных районах Воронежской области и на севере Крыма.

Обстрелы приграничных регионов России начали происходить на фоне проведения спецоперации на Донбассе, начало которой Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Брянскую область, повредив линии электропередачи.