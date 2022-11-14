Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде и Белгородской области

В нескольких муниципалитетах Белгородской области, включая ее столицу город Белгород, сработали российские системы противовоздушной обороны. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — написал губернатор.

«Предварительно — разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — уточнил Гладков, обращаясь к местным жителям. Белгородский район граничит с Харьковской областью Украины, поселок городского типа Яковлево расположен в 30 километрах к северу от Белгорода.

Ранее сегодня различные населенные пункты Белгородской области также подвергались обстрелам. Утром ПВО сработала в городе Валуйки, затем на окраину близлежащего села Борки упали мины. Днем оказались обстреляны село Козинка около города Грайворона и находящийся на границе город Шебекино, а также поселок Ленинский и село Щигоревка под Шебекиным.

В результате этих атак, по данным губернатора, никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения частных домов и повреждения электро- и газоснабжения.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, особенно — Белгородская и Курская области, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. В середине октября российский лидер ввел в приграничных субъектах Федерации так называемый средний уровень реагирования.