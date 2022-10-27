Белгородский губернатор анонсировал введение режима ЧС в приграничных населенных пунктах

В ряде приграничных населенных пунктов четырех муниципальных районов и городских округов Белгородской области может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, сегодня состоятся заседания муниципальных комиссий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, которые и должны принять соответствующие решения.

Речь идет о селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района; селах Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа; селе Староселье Краснояружского района и селе Середа Шебекинского городского округа.

С начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, 25 октября оказались обстреляны село Тишанка Волоконовского района и село Вериговка Валуйского округа.

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин, инициировавший спецоперацию 24 февраля, ввел в приграничных субъектах Федерации средний уровень реагирования.