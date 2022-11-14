Курский губернатор рассказал о третий за день атаке украинских сил

Вооруженные силы Украины в третий раз за сегодняшний день атаковали территорию Курской области. О сбросе взрывного устройства на жилой дом в селе Замостье Суджанского района заявил в своем Telegram-канале руководитель региона Роман Старовойт.

«<…> взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости», — написал губернатор.

Старовойт также выложил фотографии продырявленной крыши двухэтажного дома, разбитых окон и поврежденной машины. Он пообещал, что после оценки ущерба будут начаты восстановительные работы.

До этого 14 ноября глава Курской области сообщал об обстрелах села Попово-Лежачи и поселка Теткино в другом приграничном районе региона — Глушковском. По словам Старовойта, на территорию Попово-Лежачей прилетели 24 снаряда, в результате чего оказались повреждены гаражи на территории тракторной бригады, легковой автомобиль и дом.

В Теткине же зафиксированы «более [чем] десять прилетах» в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. На сахарном заводе пострадало оборудование и была перебита газовая труба. Впрочем, подача газа уже восстановлена, о чем отчитался губернатор.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая и Курскую область, время от времени подвергаются обстрелам с ее территории. В середине октября российский лидер ввел в приграничных субъектах Федерации так называемый средний уровень реагирования.