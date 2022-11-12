Курский губернатор заявил об атаке на Глушковские РЭС

Украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковских районных электрических сетей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования», — написал руководитель региона.

«В результате часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена», — уточнил Старовойт. Вместе с тем он заверил, что ремонтные бригады уже на месте и энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России подвергаются обстрелам с ее территории. В частности, глава Курской области 2 ноября сообщал об обстреле села Гуево Суджанского района, 3 ноября — поселков Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района, а 8-го — Кореневского и Суджанского районов.