Губаев покорил Барселону, Барселона – Губаева: фотограф вывез выставку в Испанию

В испанском городе Льорет-де-Мар, в 80 км от Барселоны, 17 июня открылась выставка «Искусство присутствия» известного казанского фотографа, фотогуру классической школы съемки Фарита Губаева. Приуроченная к полувековому юбилею его творчества, она представляет посетителям ретроспективу кадров, оказавшихся за это время в объективе Губаева.

Фото: предоставлено Татаро-Башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Так случилось, что еще в 1978 году одна из фотографий Фарита Губаева оказалась на выставке в Испании, намного опередив самого фотографа, снявшего ее. Снимок «Тренер» принимал участие в сборной выставке международного спортивного фотоконкурса в городе Реус, в регионе Каталония. В СССР, приложив немало усилий и полагаясь на удачу, далеко не каждому фотографу можно было выслать свою работу для участия в зарубежной выставке, не говоря о том, чтобы поехать заграницу самому – даже на вернисаж.

Фото: предоставлено Татаро-Башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

И вот теперь побывать в Испании удалось и фотографу: Фарит Губаев прилетел в преддверии открытия выставки, чтобы участвовать в ее организации, открытии и давать мастер-классы посетителям.

«В Испании я впервые и с первых дней восхищен архитектурой Барселоны. Уже есть желание сделать серию работ в цвете», – рассказал «Татар-информу» фотограф.

Фото: предоставлено Татаро-Башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Испанцам Губаев показывает 94 фотографии, большая часть которых опубликована в одноименном с выставкой альбоме «Искусство присутствия». Жителям родной Казани фотоальбом и выставка по нему были представлены в августе 2022 года в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле. В испанском городке Льорет-де-Мар выставка проходит в галерее Культурного центра.

Фото: предоставлено Татаро-Башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Посетители увидят снимки из серий стрит-фото, «Национальные праздники»,«Портреты великих». В их числе и запечатленный Губаевым фотомастер Анри Картье- Брессон, и кинорежиссер Андрей Тарковский, и легенда балета Рудольф Нуреев, и композитор Альфред Шнитке, а также кадры, снятые в Париже, Венеции, Казани.

Возможность организовать персональную выставку в Испании Фариту Губаеву предоставила мэрия городка Льорет-де-Мар по рекомендации и при участии Татаро-Башкирской ассоциации тюркских народов Пиренейского полуострова – Asociación Tártaro-Bashkir de los pueblos túrquicos en el territorio de la península Ibérica. «Татар-информ» ранее сообщал, что организация была создана в Каталонии в 2021 году, весной 2023 года представила татар и башкир на фестивале Revetlla de la Capital de la Cultura («Фестиваль культурной столицы») в Льорет-де-Мар, а в апреле этого года отметила Науруз пловом дружбы в парке Барселоны Trinitat Vella Татаро.

Фото: предоставлено Татаро-Башкирской ассоциацией тюркских народов Пиренейского полуострова

Выставка Фарита Губаева в галерее Культурного центра Льорет-де-Мар продлится до 28 июня. Содействие в ее проведении оказали также глава администрации Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов, предприниматели республики Павел Звездин и Айрат Хайруллин.

После фотовыставки Губаева Татаро-Башкирская ассоциация планирует провести выставку работ татарстанских мастеров народно-художественных промыслов и художников с 7 по 30 августа, а затем совместно с Всемирным конгрессом татар фестиваль «Дни культуры Татарстана в Испании» с 4 по 6 ноября.