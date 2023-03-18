«Народные мелодии не оставили равнодушными никого»: татары покорили фестиваль в Каталонии

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Первый фестиваль после ковидных ограничений

Каталония, один из регионов Испании, выбрала культурной столицей 2023 года курортный город Льорет-де-Мар. В стране только в этом году были сняты ограничения на проведение массовых мероприятий из-за Covid-19, и одним из первых стал фестиваль Revetlla de la Capital de la Cultura, что переводится примерно как «Фестиваль культурной столицы». Его участниками стали более 20 организаций, в том числе и Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов на территории Пиренейского полуострова.

«В адрес нашей Ассоциации поступило письмо за подписью мэра города Льорет-де-Мар Хаума Дульсат Родригеса. Там были такие строки: “В 2023 году город Льорет-де-Мар выбран в качестве столицы каталонской культуры. Запланировано проведение культурных и национальных мероприятий. Ближайшее мероприятие – Revetlla de la Capital de la Cultura на проспекте Josep Pla i Casadevall. Каждой участвующей организации будет предоставлен павильон для выставки и ярмарки. Администрация города приглашает вашу организацию принять активное участие в предстоящем и последующих мероприятиях”», – с гордостью начала рассказывать «Татар-информу» учредитель и президент Ассоциации Айсина Ахмадиева.

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Организация, к слову, совсем молодая: уведомление о регистрации Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов на территории Пиренейского полуострова получила лишь в конце мая 2021 года. Но в это время уже действовали ковидные ограничения на массовые мероприятия, так что даже летом 2022 года провести в Испании Сабантуй организации не удалось.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

«Мэрия не разрешила, сославшись на ковидные ограничения. Кстати, маски у нас еще остались обязательными в некоторых местах. А в транспорте их отменили только в феврале этого года. Теперь нам мэрия для проведения культурных экспозиций и выставок имеет право бесплатно предоставлять помещения. Сотрудники мэрии постоянно спрашивают: “Что планируете организовать и провести из выставок?” Когда они в первый раз об этом спросили, мы думали, что они шутят. Но им действительно очень интересна культура и обычаи, история других народов. А Татарстан для них очень интересный регион благодаря участию КАМАЗа в ралли “Париж – Дакар” и футбольному клубу “Рубин”», – пояснила Ахмадиева.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Льорет-де-Мар – совсем небольшой приморский курортный городок. И здесь, по словам Айсины Ахмадиевой, проживают около 20-30 татар. Причем это только те, подчеркнула собеседница, о ком она так или иначе наслышана. В соседнем городке, в 4 км, еще примерно столько же татар. Всего по побережью до Барселоны располагаются около 30 городков, деревень, населенных пунктов, в основном туристических. По информации Айсины, всего в Каталонии проживают около 500-600 татар.

«Но надо понимать, что это выходцы не только из Татарстана или Башкирии, а со всего СССР. Допустим, у нас проживает много татар из Казахстана. На фестиваль же приехали в основном башкиры и татары, в том числе Жаудат Сулейманов, который узнал о фестивале лишь накануне. Всю техническую часть нашего участия в концертной программе Revetlla de la Capital de la Cultura создавали татары из Льорет-де-Мар», – рассказала собеседница.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Павильон Татарстана и Башкортостана на испанском фестивале

Ассоциация познакомила коренных каталонцев с традиционной татарской выпечкой – губадией, которой угощали подходивших к павильону гостей праздника, а также с народными костюмами и мелодиями. Татарки из Башкирии – Айсылу и Минниса, также проживающие в Испании, выступили на сцене фестиваля с песнями и танцами. Женщины, которые когда-то на родине занимались художественной самодеятельностью, еще в начале 2000-х объединились в Испании в диаспору, проводили вечера художественной самодеятельности.

В павильоне Ассоциации были представлены карты, флаги, книги, буклеты об исторической, культурной, национальной, спортивной жизни республик, а также изделия народных промыслов и сувениры – словом, состоялась презентация двух регионов – Татарстана и Башкирии.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

«Наши заводные народные мелодии не оставили равнодушными никого. Участвовали в Revetlla de la Capital de la Cultura и люди из клуба – это некий аналог дома престарелых. Те, кто там состоит, создают поделки и продают на фестивалях, направляя деньги на благотворительность. Так, во время самого фестиваля в павильонах кто-то вышивал, кто-то рисовал, кто-то раскрашивал – словом, делал то, что умеет», – рассказала Ахмадиева.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

В оформлении павильона материалами и продукцией помогли Министерство культуры РТ и глава ведомства Ирада Аюпова, Госкомитет РТ по туризму и его председатель Сергей Иванов, Таткультресурсцентр и его директор Алсу Мифтахова, Всемирный конгресс татар и его председатель Василь Шайхразиев. Помощь также оказали футбольный клуб «Рубин», глава администрации Высокогорского района Равиль Хисамутдинов.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Чем живут татары в Испании?

После «первого выхода на сцену» на фестивале Revetlla de la Capital de la Cultura Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов планирует снова и снова активно заявлять о себе, организовывать мероприятия и участвовать в проводимых местными властями акциях. Но это жизнь общественная, а как живут татары в Испании в поседневной жизни?

Собеседница «Татар-информа» Айсина Ахмадиева приехала из Казани. В туристический сезон работает администратором в отеле и выступает в качестве волонтера в местном Красном Кресте. Переехала в Испанию в значительной степени из-за ребенка, у которого проблемы со здоровьем. В местном климате ему значительно лучше.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Еще один из соучредителей Ассоциации – Рузаль родом из Набережных Челнов, живет в Испании больше 20 лет. В конце 90-х приехал в отпуск, понравилось. На следующий год снова приехал в отпуск, но в другую часть Испании – тоже понравилось. Посетив 5-6 частей страны, он выбрал Каталонию, поскольку здесь есть море, снег зимой и горные лыжи. А рядом Андорра и Франция. Он работает наемным рабочим по обслуживанию садов и приусадебных участков, попутно занимается в этих домах строительными работами и ремонтом.

Третий соучредитель живет в Европе почти 20 лет. Переехал сюда из-за сына, который профессионально занимается футболом, а здесь созданы лучшие условия для круглогодичных тренировок. Со временем он создал строительную фирму, которую пришлось закрыть в кризис. Сейчас у него небольшое агентство по сдаче в аренду транспорта (мотороллеры, скутеры, велосипеды, самокаты) и туристическое и экскурсионное агентство для русскоязычных клиентов.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

«Почему именно Испания? Каталония – экономически более развитый регион Испании, чем южные провинции. Здесь хорошее месторасположение у моря, инфраструктура для отдыха, относительно недорогие продукты и природа, как в России в средней полосе. Если получится ”раскрутить” и привести деятельность Ассоциации в соответствие с первоначальными планами, то хотелось бы консультировать и помогать переехавшим в Испанию соотечественникам в решении жизненных вопросов, организовывать выставки и культурные обмены, проводить мероприятия и акции в области национальной культуры. В наших планах проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, мемориальных вечеров и других мероприятий. В то же время мы планируем содействовать увеличению граждан Испании в туристической сфере в России», – сказала Ахмадиева.

Фото предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Татар, переехавших в Испанию, или тех, у кого родственники или друзья проживают в Испании, она призвала объединяться. Контакты Татаро-башкирской ассоциации тюркских народов на территории Пиренейского полуострова можно уточнить во Всемирном конгрессе татар или написать на электронную почту организации: tbaiberica2020@gmail.com.