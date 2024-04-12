В Барселоне Татаро-башкирская ассоциация Пиренеев отметила Науруз пловом дружбы

В парке Барселоны Trinitat Vella Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов Пиренейского полуострова весенним пловом дружбы отметила праздник Науруз – мусульманский Новый год.

Фото: предоставлено Айсиной Ахмадиевой

«Позвали мы отмечать вместе с нами Науруз и знакомых русских, и испанцев, и узбеков, и казахов, и калмыков, и дагестанцев, и кабардинцев, проживающих сейчас в Испании. Ведь Науруз – один из древнейших праздников прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у тюркских народов, а плов знаком многим народам с территории бывшей СССР и любим ими. Его готовил в настоящем узбекском казане член нашей ассоциации Шамиль. Другие национальные блюда к праздничному столу приготовили наши гостьи из представителей других народов», – рассказала «Татар-информу» учредитель и президент Татаро-башкирской ассоциации тюркских народов Пиренейского полуострова Айсина Ахмадиева.

Фото: предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Вместе с соруководителем ассоциации Рамзией Саиткуловой они познакомили гостей с историей Науруза и плова, их значением в культуре народов. Кроме того, к празднику представители Татарстана и Башкортостана создали небольшую экспозицию о многообразных традициях и культуре родных регионов.

Настроение помогал создать творческий коллектив «Аккоштар», объединивший участников из башкирских городов Сибай, Белорецк, Учалы. Артисты в национальных нарядах прежде, к слову, уже не раз выступали на различных мероприятиях в Испании: Севилье, Матаро, Ллорет де Мар, Калейе и в самой Барселоне. Празднование Науруза прошло с плясками, озорными частушками и играми.

Фото: предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Как пояснила «Татар-информу» Айсина Ахмадиева, мероприятие стало возможным благодаря поддержке главы администрации Высокогорского района Татарстана Равиля Хисамутдинова, меценатов Павла Звездина и Айрата Хайруллина.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов Пиренейского полуострова была зарегистрирована в Испании весной 2021 года. А уже весной 2023 года мэр города Льорет-де-Мар Хаум Дульсат Родригес лично пригласил организацию к участию в Фестивале культурной столицы Revetlla de la Capital de la Cultura.