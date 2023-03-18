В Каталонии зарегистрирована Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов

В городе Льорет-де-Мар в испанской провинции Каталония начала свою работу, приняв участие в первом массовом мероприятии после снятия ограничений из-за Covid-19, Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов на территории Пиренейского полуострова. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала учредитель и президент Ассоциации Айсина Ахмадиева.

Татаро-башкирская ассоциация тюркских народов на территории Пиренейского полуострова, отметила она, была зарегистрирована в центральном органе еще в мае 2021 года, но из-за ковидных ограничений по факту смогла начать деятельность только с началом 2023 года. Община по приглашению мэра города Хаума Дульсат Родригеса приняла участие в фестивале Revetlla de la Capital de la Cultura, что переводится примерно как «Фестиваль культурной столицы». Курортный город Льорет-де-Мар выбран в нынешнем году культурной столицей региона Каталония.

Фото: предоставлено Айсиной Ахмадиевой

«Если получится ”раскрутить” и привести деятельность Ассоциации в соответствие с целями устава и первоначальными планами, то хотелось бы консультировать и помогать переехавшим в Испанию соотечественникам в решении жизненных вопросов, организовывать выставки и культурные обмены, проводить мероприятия и акции в области национальной культуры – фестивали, конкурсы, смотры, выставки, мемориальные вечера и другие мероприятия, в то же время содействовать увеличению граждан Испании в туристической сфере в России», – пояснила Ахмадиева.

Фото: предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Мэрия испанского городка предоставила Ассоциации, как и другим участникам фестиваля, бесплатный павильон, Ассоциация познакомила коренных жителей – каталонцев с традиционной татарской выпечкой губадией (пирогом угощали подходивших к павильону гостей праздника), а также с народными костюмами и мелодиями (татарки из Башкирии Айсылу и Минниса, проживающие в Испании, выступили на сцене фестиваля с песнями и танцами). В павильоне Татаро-башкирской ассоциации тюркских народов на территории Пиренейского полуострова были представлены карты, флаги, книги, буклеты об исторической, культурной, национальной, спортивной жизни республик, а также изделия народных промыслов и сувениры – словом, состоялась презентация двух регионов – Татарстана и Башкирии.

Фото: © предоставлено Айсиной Ахмадиевой

Подробнее о том, как прошел фестиваль Revetlla de la Capital de la Cultura и как живут татары в Испании, читайте в репортаже «Татар-информа».