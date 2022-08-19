«Не просто видит фотографию, а и мыслит ею»: в «Хазинэ» открылась выставка Фарита Губаева

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась выставка известного казанского фотографа Фарита Губаева «Искусство присутствия». Название экспозиции созвучно первому авторскому фотоальбому, который был издан в мае этого года и объединил в себе более двухсот снимков, а также работы легенды фоторепортеров ХХ века – французского фотографа Анри Картье-Брессона.

«Мне нравится фотографировать. Присутствовать. Это способ сказать те самые «да, да, да»… И здесь нет никаких «может быть». Все «может быть» неплохо бы выбросить в мусорную корзину. Потому что это мгновение. Это момент. Это присутствие. Это здесь. И сказать «да!» - дивное удовольствие», – этой цитатой француза Картье-Брессона начинается выставка Фарита Губаева. Ею же можно охарактеризовать творческий путь казанского фотографа.

Сам Анри Картье-Брессон, к слову, тоже запечатлен на одном из снимков выставки, который Фарит Губаев сделал в 1995 году в Москве. Среди известных личностей, людей эпохи на черно-белых кадрах посетители выставки также узнают, Рудольфа Нуриева, Андрея Тарковского, Евгения Евтушенко, Булата Окуджаву, Андрея Сахарова, Бориса Ельцина и даже ясновидящую целительницу-астролога Джуну.

В летопись Губаева попали закладка фундамента под мемориал Ленина (в прошлом НКЦ «Казань», сейчас здание Национальной библиотеки РТ), зарисовки с острова Свияжск разных лет, празднование «Сабантуя», кадры, сделанные в Узбекистане, Париже, Турции… В четырех залах выставки – сто снимков, 30 из них фотографу пришлось допечатывать буквально за пару дней до вернисажа, чтобы экспозиция в большом пространстве галереи была действительно насыщенной.

«Фарит – это совершенно необыкновенный, порой неудобный человек. Его фотоаппарат достигает таких тонких мест бытия, которые часто недоступны всем. Через его творчество мы видим то, что не всегда достигает нашей быстротечной жизни», – рассказала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нурглеева, отметив, что выставка – самое мало, что республика могла сделать для фотографа такой величины.

Летом 2021 года Фариту Губаеву исполнилось 70 лет, однако из-за пандемии и перенесенной им самим болезни, юбилей словно был поставлен на паузу. Издание альбома «Искусство присутствия» и одноименная выставка пришлись на этот год.

«Его величество случай всегда бывает рядом. Я благодарен, что юбилей случился в прошлом году. Видимо, наверху посчитали, что я же не виноват, поэтому юбилейную выставку сделали через год», – сказал Фарит Губаев.

С вернисажем фотографа поздравила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Передавать чувства людей через объектив фотокамеры – великое искусство, отметила она.

«Все фотографии черно-белые, но это не значит, что в них нет краски. В них есть краски, есть живые эмоции. Я надеюсь, что эта выставка продлится как можно дольше, обрастет почитателями. У нас много фотографов, а фотохудожников – мало. И есть целая плеяда последователей, которая считает и почитает вас своим учителем», – подчеркнула Адгамова.

Фарит Губаев, напомним, был председателем группы независимых фотографов «ТАСМА», чью деятельность московские искусствоведы в конце 70-х определили, как «Казанская школа фотографии». Он участвовал в работе международного жюри «Интерпресс-фото». Является лауреатом X журналистского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Взгляд через объектив», неоднократно входил в состав жюри этого конкурса.

Альбом «Искусство присутствия» вобрал фотографии 50 лет жизни и творчества Губаева. За это время стоялось 30 его персональных выставок, еще для множества фотоальбомов и выставок Татарстана Губаев выступил в качестве бильдредактора. С 2001 по 2021 годы он активно сотрудничал с журналом «Казань», опубликовал много фоторепортажей о городской жизни и статей о творчестве коллег-фотографов. Фотографии Губаева выставлялись в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Риге, Таллине, Париже, Амстердаме, Вашингтоне, Нью-Йорке и Кобурге (Канада). Создать и реализовать альбом «Искусство присутствия» фотографу помог издательский дом «Логос».

«У вас есть возможность прочувствовать эту философию, вы улавливаете игру света, философию социальной фотографии. Фарит Губаев разбирается в музыке, искусстве и литературе. Это распоряжение мироздания, небесной канцелярии – моей любимой игрушкой в детстве был розовый фотоаппарат. Так что понять искусство полиграфии, дизайна, сопоставлять кадры [за время подготовки альбома] для меня оказалось подарком судьбы. И хочу отметить, что это первый альбом, где Фарит Ильдусович не угождал заказчику, правительству Татарстана – нет, это результат его работы в течение 50 лет, когда он сам ковал свое искусство, как Микеланджело», – отметил дизайнер издательского дома «Логос» Илья Андреев.

Выставка «Искусство присутствия» будет проходить до 18 сентября. За это время Фарит Губаев проведет в ее залах artist talk (встречу с ценителями фото) и несколько мастер-классов по искусству фотографии.