«Сами убедились, что прививка безопасна»: врачи РТ о том, зачем вакцинироваться от гриппа

2 миллиона человек в мире ежегодно умирают от различных осложнений гриппа. Уже скоро в Татарстане начнется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сколько человек планируют привить в республике? Где можно получить вакцину? Сегодня об этом в день старта Всероссийской кампании по вакцинации от гриппа рассказали главы Минздрава и Роспотребнадзора.





Марина Патяшина: «С 2000 года заболеваемость гриппом среди татарстанцев снизилась на 35%»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Заболеваемость пока низкая, но темпы вакцинации снижать нельзя»

В мире ежегодно болеют гриппом до 500 миллионов человек, 2 миллиона из них умирают от осложнений. В России каждый год коварным недугом болеют 30 миллионов человек, половина из них – дети.

«Более 200 вирусов вызывают различные ОРВИ. Грипп протекает тяжелее всего из них. Он опасен своими осложнениями: пневмонией, ринитом, синуситом, миокардитом, менингитом и так далее», – объяснила на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина.

Главный санитарный врач РТ отметила: с 2000 года заболеваемость гриппом среди татарстанцев снизилась на 35%. С начала нового учебного года в Татарстане было зафиксировано 8436 случаев гриппа и ОРВИ – это выше уровня последней недели августа на 16,4% и ниже эпидемического порога на 6,3%. Заболеваемость пока низкая, констатируют специалисты, но темпы вакцинации – важнейшего способа защиты населения – снижать никак нельзя.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На сегодня в республику пришли три вакцины: "Флю-М", "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". В медицинские учреждения поступило более миллиона доз, привиты 300 тысяч человек. Всего мы планируем привить от гриппа 2 миллиона 400 тысяч человек – это 60% населения Республики Татарстан», – отметила Марина Патяшина.

В первую очередь вакцинацию должны пройти татарстанцы из групп риска. Их составляют те категории населения, у которых заболевание протекает наиболее тяжело. К ним относятся:

дети до шести лет;

школьники;

студенты;

беременные;

люди старше 60 лет;

люди с хроническими заболеваниями;

работники медицины, образования, сферы обслуживания;

призывники.

Альмир Абашев напомнил, что вакцинация от гриппа входит в национальный календарь прививок и финансируется на федеральном уровне Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Привиться можно даже на выборах

«Грипп опасен тем, что поражает стенки сосудов. В самых сложных формах он приводит к жестким осложнениям, к сожалению, даже к уходу пациентов из жизни. И вирус мутирует, поэтому нужно прививаться каждый год. В большинстве случаев мы попадаем в цель, ведь эффективность современных вакцин – 95-96%», – отметил врио министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Что испытывает привитый человек, столкнувшись с вирусом гриппа? По словам Альмира Абашева, человек либо не испытывает никаких симптомов вовсе, либо ощущает небольшое недомогание.

«Детей до шести месяцев не вакцинируют. А как тогда их защитить? Должны быть привиты родители, бабушки, дедушки и дети, которые контактируют с младенцем. Дети, как правило, несут самую большую угрозу, принося вирусы из школы и детского сада», – сказал врио министра.

Альмир Абашев напомнил, что вакцинация от гриппа входит в национальный календарь прививок и финансируется на федеральном уровне. Сегодня половина доз вакцины уже получена медицинскими учреждениями Татарстана. Вакцинальные бригады работают:

в поликлиниках;

в школах и детских садах;

на предприятиях;

возле станций метро.

По словам Альмира Абашева, скоро мобильный пункт вакцинации появится на улице Баумана – вопрос уже согласовывается с властями Казани.

«По согласованию с председателем избирательного участка можно будет разместить вакцинальную бригаду. Так что у тех, кто придет на выборы 14 сентября, будет возможность там же привиться» Фото: © «Татар-информ»

В это воскресенье, 14 сентября, в Республике Татарстан состоится Единый день голосования. Главы Минздрава и Роспотребнадзора рассказали, как избирателей защитят от вирусов и как будут работать участки для голосования.

«Нужно проветривать помещения избирательных участков, проводить влажную уборку, использовать бактерицидные облучатели открытого типа, которые можно отключить при людях. После выборов помещения должны быть продезинфицированы, ведь большинство участков расположены в школах. Утром понедельника дети должны прийти в чистые классы и залы. Обращаясь к избирателям, хочу сказать: при плохом самочувствии вы можете проголосовать на дому», – сказала Марина Патяшина.

«По согласованию с председателем избирательного участка можно будет разместить вакцинальную бригаду. Так что у тех, кто придет на выборы 14 сентября, будет возможность там же привиться», – добавил Альмир Абашев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ни в коем случае не прививайтесь при аллергии на яичный белок»

«Сегодня, когда после лета сформировались коллективы в детсадах, школах и на работе, мы должны сформировать коллективный иммунитет. В образовательных учреждениях и трудовых организациях нужно наладить фильтры и обязательно использовать бесконтактные термометры», – подчеркнула Марина Патяшина.

Альмир Абашев напомнил о противопоказаниях к вакцинации: «Если вы болеете или только выздоравливаете, прививку делать не надо. Антигены вакцины могут вызвать новую волну лихорадки. Абсолютное противопоказание: аллергия на яичный белок».

Главный санитарный врач Татарстана напомнила о неспецифических мерах профилактики гриппа:

соблюдайте респираторный этикет – прикрывайтесь при кашле и чихании, используйте салфетки и носовые платки; мойте руки и используйте антисептики; используйте маски в общественных местах; проветривайте помещения и проводите влажную уборку, кварцевание; ограничьте посещение общественных мест; при любом недомогании не надо идти на работу самим и не стоит отводить детей в детсады и школы – останьтесь дома и вызовите врача.

«Личным примером мы показали, что вакцинация безопасна»

После пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Марина Патяшина и Альмир Абашев вакцинировались от гриппа. Главный санитарный врач республики поделилась, что прививается каждый год, ее примеру следуют ее дети и родители.

«Вирус гриппа является самым грозным респираторным вирусом по течению и осложнениям. Заболевание очень тяжело протекает у маленьких детей, школьников, беременных женщин, пожилых людей. К ним относятся и люди с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Этим людям надо прививаться в первую очередь. Для нас вакцинация как спасение. Мы трепетно относимся к тому, чтобы подвигнуть людей на прививку», – объяснила Марина Патяшина.

К руководителям Роспотребнадзора и Минздрава присоединились министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан Габдулхак Мотыгуллин.

«Вакцинация – это не просто задача каждого, а задача коллективная. Мы должны внести вклад в общее здоровье, в приобретение коллективного иммунитета нашего общества,. В системе образования республики более 141 тысячи работников. В прошлом году мы вакцинировали 73% работников образования, а в этом году мы добьемся 75%, то есть порога исполнения. Лично я получил вакцину и никаких проблем не вижу – их и не должно быть», – отметил Ильсур Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Вакцинация – это не просто задача каждого, а задача коллективная. Мы должны внести вклад в общее здоровье, в приобретение коллективного иммунитета нашего общества» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вакцинироваться важно, ведь здоровье важнее всего, и наши сотрудники последуют нашему примеру. После прививки чувствую себя великолепно», – поделился с «Татар-информом» Айдар Салимгараев.

Айдар Салимгараев: «Вакцинироваться важно, ведь здоровье важнее всего, и наши сотрудники последуют нашему примеру» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я работаю в ветеринарной службе. Мы вакцинируем животных и сами должны прививаться. Думаю, эффект от вакцины будет. Ощущения хорошие, изменений в состоянии нет. Осложнений после укола не бывает», – рассказал «Татар-информу» Габдулхак Мотыгуллин.

«Личным примером мы показали сегодня, что никакой опасности вакцинация против гриппа не несет», – заключил Альмир Абашев.