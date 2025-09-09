«Прививаться должна вся система образования»: Ильсур Хадиуллин получил вакцину от гриппа
Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сделал прививку от гриппа вместе с руководителями ведомств республики и сотрудниками «Татмедиа».
Министр привился вакциной «Ультрикс Квадри».
«Вакцинация – это не просто задача каждого, а задача коллективная. Мы должны внести вклад в общее здоровье, приобретение коллективного иммунитета нашего общества,. В системе образования республики более 141 тысячи работников. В прошлом году мы вакцинировали 73% (работников образования – прим. Т-и), а в этом году мы добьемся 75%, то есть порога исполнения. Лично я получил вакцину и никаких проблем не вижу – их и не должно быть», – отметил Ильсур Хадиуллин.