«Прививаться должна вся система образования»: Ильсур Хадиуллин получил вакцину от гриппа

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сделал прививку от гриппа вместе с руководителями ведомств республики и сотрудниками «Татмедиа».

Министр привился вакциной «Ультрикс Квадри».

«Вакцинация – это не просто задача каждого, а задача коллективная. Мы должны внести вклад в общее здоровье, приобретение коллективного иммунитета нашего общества,. В системе образования республики более 141 тысячи работников. В прошлом году мы вакцинировали 73% (работников образования – прим. Т-и), а в этом году мы добьемся 75%, то есть порога исполнения. Лично я получил вакцину и никаких проблем не вижу – их и не должно быть», – отметил Ильсур Хадиуллин.