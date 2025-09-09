news_header_top
Общество 9 сентября 2025 12:46

«Вакцинация – это спасение от грозных осложнений»: Марина Патяшина привилась от гриппа

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина поставила прививку от гриппа в стенах «Татмедиа».

Главный санитарный врач республики поделилась, что прививается каждый год, а ее примеру следуют ее дети и родители.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вирус гриппа является самым грозным респираторным вирусом по течению и осложнениям. Заболевание очень тяжело протекает у маленьких детей, у школьников, у беременных женщин, у пожилых людей. К ним относятся и люди с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Этим людям надо прививаться в первую очередь. Для нас вакцинация как спасение. Мы трепетно относимся к тому, чтобы сподвигнуть людей на прививку», – объяснила «Татар-информу» руководитель Роспотребнадзора Татарстана.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Марина Патяшина призвала вакцинироваться в сентябре-октября, чтобы быть защищенным к декабрю – периоду подъема заболеваемости.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

#прививка #вакцинация от гриппа #Роспотребнадзор #марина патяшина #Здоровье #медицина
