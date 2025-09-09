news_header_top
Общество 9 сентября 2025 15:32

«Животных вакцинируем и сами должны»: замглавы ветеринарной службы РТ привился от гриппа

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан Габдулхак Мотыгуллин привился от гриппа в стенах «Татмедиа».

«Я работаю в ветеринарной службе. Мы вакцинируем животных и сами должны прививаться. Думаю, эффект от вакцины будет. Ощущения хорошие, изменений в состоянии нет. Осложнений после укола не бывает», – рассказал «Татар-информу» Габдулхак Мотыгуллин.

От гриппа сегодня привились врио министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

