Общество 9 сентября 2025 13:05

Врио министра здравоохранения РТ Альмир Абашев привился от гриппа

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев поставил прививку от гриппа вместе с руководителями ведомств республики и сотрудниками «Татмедиа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также от гриппа вакцинировались Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, заведующий кафедрой эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Марина Патяшина, министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан Габдулхак Мотыгуллин.

«Прививать население мы начали давно. В первую очередь вакцину получают медработники, беременные женщины и дети», – рассказал Альмир Абашев.

#вакцинация от гриппа #прививка #абашев альмир #минздрав рт #Здоровье #медицина
