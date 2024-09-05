«Гранатомет разорвался в руках»: 59-летний Казак из Заинска рассказал о первом бое

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Контракт на военную службу подписывают и мужчины из Татарстана, которым больше 50 лет. Боец с позывным Казак пошел в зону проведения СВО вслед за сыном и зятем.

Казак родом из Заинска. Ему 59 лет. Мужчина уже больше года служит в зоне СВО.

«В первый день СВО, 22 февраля, ушел мой старший сын на фронт. Я целый год по состоянию здоровья не мог добиться призыва. Я военкоматы выносил. В итоге я в 2023 году 4 мая подписал контракт. Сначала был полигон в Тоцке, потом отправили в зону проведения боевых действий», — рассказал военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кроме сына, на передовой находится и зять военнослужащего.

«Я — казак и по роду, и по позывному. И мой сын — казак. Он служит на Луганском направлении. Зять чеченскую войну прошел. А я как дома буду сидеть? Здоровый мужик, вроде. Как смотреть в глаза невесткам, дочкам? Сыновья воюют, а ты дома. Мой дед воевал, прадед воевал, отец воевал. Мы — казаки. Родину защищать все должны», — поделился своим видением военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Впервые он участвовал в бою ночью 28 октября. «Мы окопались, позицию заняли. Противники пошли на нас. Вот тогда было страшно: пули свистят, бомбежка, все взрывается, но мы отстояли. Второй бой — дневной. Мой боец — Шахмай, гранатометчик. Ему пуля прямо в гранатомёт перед выстрелом попала. Гранатомет разорвался прямо в руках. Да, лицо попортило. Но чудо, он живой», — рассказал боец о суровых буднях.

Скоро Казак снова отправится на передовую. Но перед этим он приехал в Челны, чтобы встретиться с женой погибшего боевого товарища. Екатерина вместе с детьми поддерживает военнослужащих.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Все лето мы собирали различные травы, делаем чаи витаминные, сушим овощи. В силу своей занятости не всегда могу присутствовать на фасовках, но стараюсь поддерживать. Пока идет специальная военная операция, я обязательно буду помогать ребятам в память о своем супруге. Да и вообще, наверное, там нет чужих», — поделилась активистка.

По словам Екатерины, она знает, как военнослужащим приятно получать весточки из дома. Вот и сейчас она принимает участие в очередном сборе гумпомощи защитникам Отечества.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру