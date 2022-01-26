«Готовьте айтишников – “колхоз" будет»: Минцифры рассказало Минниханову о мегапроектах

В Казани планируется создание пилотной зоны для криптовалюты и киберполигона для отражения атак хакеров. Минцифры России обещает татарстанцам электронные паспорта к концу года и оптимизацию госуслуг. Эти и другие проекты обсудили сегодня в Доме Правительства РТ.

Пилотную зону для криптовалюты и киберполигон для отражения атак хакеров, электронные паспорта к концу года и оптимизацию госуслуг обсудили сегодня в Доме Правительства РТ

Фото: tatarstan.ru

Минцифры хочет закрыть «белые пятна» связи на автодорогах и в маленьких селах

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин на заседании коллегии ведомства начал выступление с вопроса: «Что, собственно, цифровизация дает гражданам Республики Татарстан?» И тут же на него ответил: нужно создать условия, «при которых цифровые платформы сделают жизнь наших граждан удобнее, комфортнее и позволят вывести ее на качественно другой уровень». Цифровые процессы должны помочь также развивать бизнес.

Решить эти задачи должны пять цифровых элементов, в их числе – создание инфраструктуры, новых IT-платформ, развитие компетенций бизнеса, обеспечение безопасности цифровых данных, а также борьба с киберугрозами и повышение грамотности жителей.

В инфраструктурной части Татарстан по федеральной программе за три года подключил 3,5 тыс. социальных объектов к высокоскоростному интернету. Однако остались неподключенными еще 3,7 тыс. учреждений. Министр отметил, что без поддержки федерального центра здесь не обойтись.

Айрат Хайруллин: «Нужно создать условия, при которых цифровые платформы сделают жизнь наших граждан удобнее, комфортнее и позволят вывести ее на качественно другой уровень» Фото: tatarstan.ru

Интернет в Татарстане сегодня доступен практически каждому жителю. Но есть проблемы у тех, кто живет в сельской местности. Оптоволокно к поселкам «тянут», но все же не теми темпами, какими министру хотелось бы.

Нестабильна на части территорий и мобильная связь – по-прежнему есть «белые пятна», к примеру, на трассе М7 и других дорогах республики. Так, по данным Хайруллина, есть участки на трассе «аэропорт Бегишево – Набережные Челны – Нижнекамск», где невозможно позвонить. «Прошу операторов связи изыскать дополнительные инвестиции для решения этой проблемы в текущем году», – призвал татарстанскую «большую пятерку» министр.

Хайруллин предложил маскировать сотовые станции под сосны, чтобы избежать радиофобии

Есть в Татарстане и маленькие села, где живут от 100 до 500 человек. И если сотовая связь у них есть, то пользоваться мессенджерами и госуслугами они не могут, так как не ловит мобильный интернет. Здесь поможет программа устранения цифрового неравенства в стране, уверен Хайруллин. Федеральный оператор в этом году построит сотовые базовые станции 4G в 61 населенном пункте. А таких населенных пунктов в Татарстане более 600. То есть, как заметил Хайруллин, проблема будет решена только через 10 лет. Министр предложил подключиться республике к решению вопроса, сформировать совместную программу и закрыть вопрос за три года.

Всего в следующем году планируется построить 350 новых базовых станций и модернизировать 750. Министр дал свою рекомендацию операторам: снизить затраты можно, если строить совместные площадки для станций.

Айрат Хайруллин привел положительные примеры, когда опоры сотовой связи маскировали под хвойные деревья типа сосен Фото: скриншот выступления

Хайруллин обратил внимание участников коллегии на экран: на слайде демонстрировалась «классическая» мачта станции с установленными на ней передатчиками. «Мы получаем достаточно много жалоб от жителей республики, которые при виде таких конструкций испытывают вполне справедливую радиофобию. Возможным решением могла бы стать выработка единого подхода к внешнему виду и эстетике опор связи в центральной и исторических частях городов республики», – сказал Хайруллин и привел положительные примеры, когда опоры маскировали под хвойные деревья типа сосен.

Интересует население и запуск сетей 5G. Министр сообщил, что в Татарстане уже запущены две пилотные зоны – в Казанском метро и Иннополисе. Планируется организовать связь по технологии 5G на территории Казанского Кремля.

«Золото», «серебро», «бронза» – три стандарта госуслуг

Хайруллин отметил, что в Татарстане очень востребован, особенно в период пандемии, портал Госуслуг РТ. Количество активных пользователей в прошлом году выросло почти на 30% – до 1,6 млн человек. Проведено 314 млн транзакций, сумма платежей выросла на 15% – почти до 30 млрд рублей.

К слову, республика досрочно выполнила поручение Президента России Владимира Путина перевести все массовые и социально значимые услуги в электронный вид. Если в целом по стране срок обозначен – до конца 2022 года, то Татарстан завершил эту задачу в прошлом году одним из первых среди регионов.

Сегодня в республике доступно 125 услуг в электронном виде. К ним до конца года планируется добавить еще 253 услуги Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сегодня в республике доступно 125 услуг в электронном виде. К ним до конца года планируется добавить еще 253 услуги.

Впрочем, Хайруллин заметил, что количество переведенных госуслуг не самоцель, важна скорость их получения. А для этого министерство придумало три стандарта: «золотой», когда услуга оказывается в течение одного рабочего дня, «серебряный» – 3 дня и «бронзовый» – 10 дней. Стремиться будут к слогану, озвученному министром: «Госуслуги Татарстана – это быстро, удобно и надежно».

Минцифры планирует создать в Татарстане полигон для подготовки антихакерского спецназа

Отдельно министр остановился на вопросах безопасности. Сейчас общественный порядок в Татарстане контролируют около 67 тыс. видеокамер, благодаря им в 2021 году удалось раскрыть более 1,6 тыс. преступлений. По предложению МВД и ФСБ в планах на 2022 год – установить в общественных зонах еще 1,1 тыс. камер. При этом планируется совместить две цифровые платформы «Умный город» и «Безопасный город».

Хайруллин привел статистику МВД в сфере киберпреступлений – их количество превысило 17 тысяч. «Страдают наши граждане. Из них дистанционных мошенничеств – почти 9 тысяч, кражи с банковских счетов и карт граждан составляют почти 6 тысяч», – сказал министр.

Глава Минцифры РТ предложил создать в Татарстане постоянно действующий киберполигон и Центр по подготовке специалистов в сфере информационной безопасности Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Киберпреступники испытывали на прочность и объекты критической информационной инфраструктуры. «Количество попыток атак на информационные ресурсы нашего правительственного ЦОДа (центра обработки данных, – прим. Т-и) в прошлом году составило 72 тысячи, которые были отработаны службами информационной безопасности Центра информационных технологий», – доложил министр.

В этой связи глава Минцифры РТ предложило создать в Татарстане постоянно действующий киберполигон и Центр по подготовке специалистов в сфере информационной безопасности.

Кроме того, учитывая особую актуальность вопросов информационной безопасности, министр предложил провести в третьем квартале отдельное заседание Совета Безопасности Татарстана по данному направлению для выработки совместных решений с правоохранительными органами.

Пилотная криптозона под присмотром Центробанка и ФСБ

Министр не оставил в стороне и хайповую тему криптовалюты. В течение последней недели в СМИ активно обсуждается позиция Банка России, который намерен ввести в стране запрет не только на обращение и обмен криптовалюты, но и ее выпуск. Желание ЦБ – запретить и майнинг цифровых активов.

Хайруллин же посчитал возможным воплотить в жизнь девиз, приписываемый генералиссимусу Суворову: «Если ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить».

По логике министра, нужно не бояться и запрещать крипторынок, а изучить его механизмы – делать это под присмотром федеральных властей он предложил в Татарстане.

Хайруллин сказал, что ЦБ «абсолютно справедливо» выступает против анонимных квазифинансовых средств. В то же время, по некоторым оценкам, объем сделок российских граждан с криптовалютами достигает 5 млрд долларов в год, количество участников мирового рынка превысило 200 млн человек. А это уже аргументы.

«Предлагаю, Рустам Нургалиевич… реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора», – заявил министр Фото: tatarstan.ru

«Предлагаю, Рустам Нургалиевич, по согласованию с Центральным банком, с ФСБ и Правительством России в рамках двух федеральных законов об экспериментальных правовых режимах и цифровых финансовых активах реализовать пилотную зону в Казани и посмотреть, как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора», – заявил министр.

Он привел в пример опыт республики в другом пилотном проекте: по дорогам Иннополиса колесит беспилотное такси, хотя и закона для него отдельного нет.

В то же время Хайруллин заметил, что крипторынок – это не только криптовалюты. «Огромная популярность криптовалют вывела их за пределы финансов и наделила новыми функциями. Например, многие мировые футбольные клубы создали цифровые монеты способом взаимодействия с болельщиками. В 2021 году стал популярен еще один вид криптопродуктов – NFT-токены. Наверное, вы следите за СМИ и слышали, какой хайп вокруг этой темы. Вместе с такой монетой покупатель получает эксклюзивное право собственности на какой-нибудь виртуальный объект в интернете. Наибольшее признание NFT-токены получили среди цифровых художников», – обозначил возможности крипты министр.

Шадаев обещал татарстанцам электронные паспорта к концу года

Перспективные проекты, которые ожидают Татарстан, запланированы и на федеральном уровне. О них рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, который подключился к коллегии удаленно.

«По итогам согласования проекта указа Президента РФ о введении в России электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце текущего года начать выдавать реальные паспорта», – сказал Шадаев.

Татарстан станет пилотным регионом по отработке новых цифровых технологий в части оказания государственных услуг.

Татарстан станет пилотным регионом по отработке новых цифровых технологий в части оказания государственных услуг Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Татарстан одним из первых завершил работу по выводу социально значимых госуслуг на единый портал для оказания их в цифровом виде. Эта работа в республике набрала очень хорошие темпы. Татарстан первым отчитался о ее завершении, но нужно понимать, что это только начало. Мы упростили процесс подачи документов и получения результатов. Но впереди у нас тотальная перестройка всех процессов, сокращение сроков оказания услуг. Мы видим мотивацию со стороны руководства Татарстана проводить эти изменения в жизнь. Мы считаем, что можно создать в Татарстане региональный центр компетенции по оптимизации региональных и муниципальных госуслуг. Ту практику, которая нарабатывает республика, нужно распространять в регионы», – заявил федеральный министр.

Еще одно предложение – включить Татарстан в число пилотных регионов по запуску платформы социального казначейства. Шадаев пояснил, что в перспективе платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решения о предоставлении различных льгот. «Нужно сделать этот процесс бесшовным, простым, удобным», – подчеркнул министр.

В своем выступлении Максут Шадаев объяснил, почему в качестве площадки для обкатки технологий выбран именно Татарстан. «Традиционно республика в числе лидеров по внедрению современных цифровых технологий. Многие решения, которые впервые были апробированы в органах власти Татарстана, потом широко внедрялись по всей стране. Достаточно вспомнить систему электронного документооборота, которая сегодня используется в большинстве органов власти. Это и система электронных торгов, первые электронные госуслуги, республиканская медицинская электронная система... Это те решения, которые вышли из Татарстана и активно внедряются по всей стране», – пояснил глава федерального ведомства.

Кроме того, Татарстан должен стать первым регионом в проекте министерства по оснащению всех школ страны сетями Wi-Fi, а учителей – планшетными компьютерами с российским ПО.

Шадаев также пообещал выделить Татарстану дополнительное финансирование на подключение к интернету малых сел с подведением оптоволоконных сетей, а домохозяйствам Татарстана – субсидии на подключение к этим сетям.

Новый IT-парк предложили назвать именем создателя ЭВМ Башира Рамеева

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе коллегии поручил к 30 августа запустить в Казани новый IT-квартал «Сан». «Глобальный проект, я считаю, очень большие инвестиции в самом лучшем месте в столице. Мы на этой площадке ко Дню республики должны уже не только построить, но и запустить новый IT-парк. Там будет и IT-парк, и “Школа 21”», — сказал Минниханов.

Президент процитировал старый анекдот: «Колхоз создали, высылайте колхозников!» Чтобы не получилось, как в фольклоре, Минниханов напутствовал: «Готовьте айтишников – “колхоз” будет». Соответствующие задачи поставлены, добавил он.

Новый IT-парк планируется построить на месте бывшей обувной фабрики «Спартак». Его площадь составит 43 тыс. квадратных метров, что почти в 1,5 раза больше здания казанского IT-парка Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Новый IT-парк планируется построить на месте бывшей обувной фабрики «Спартак». Его площадь составит 43 тыс. квадратных метров, что почти в 1,5 раза больше здания казанского IT-парка. Планируется создать более 4 тыс. новых рабочих мест для IT-компаний.

«Квартал “Сан” в центре Казани станет новой визитной карточкой IT-индустрии республики и укрепит позиции Татарстана как лидера в развитии IT-технологий в стране», — пояснял Хайруллин.

Министр предложил Президенту «с учетом проведенного народного голосования назвать новый IT-парк именем выдающегося ученого, создателя отечественного ЭВМ, нашего соотечественника Башира Искандаровича Рамеева».

Минниханов поручил начать обучение в школах и вузах специалистов по цифровизации

Президент Татарстана подчеркнул, что в Татарстане в целом должна быть выстроена система подготовки специалистов для цифровизации.

«Система Wi-Fi и видеонаблюдения в школах будет реализована, но самое главное – это повышение квалификации учителей по цифровым компетенциям. Мы ежемесячно с февраля будем проводить уроки цифровизации – это должна быть серьезная квалифицированная работа», – сказал Президент.

Рустам Минниханов напомнил, что в школах Татарстана созданы условия для обучения школьников основам цифровизации, закупается современное оборудование и персональные ноутбуки Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он поручил продумать схему, по которой школьники, показавшие наибольшие успехи по цифровым компетенциям, могли бы ежегодно выезжать в летние лагеря для отдыха и углубления знаний.

«У нас появляется молодежный центр в Крыму, я думаю, мы бы могли одну смену сделать цифровой», – предложил руководитель республики.

Рустам Минниханов напомнил, что в школах Татарстана созданы условия для обучения школьников основам цифровизации, закупается современное оборудование и персональные ноутбуки.

«Серьезная работа идет по обновлению ноутбуков учителям. В текущем году задача 24 тыс. ноутбуков предоставить для наших учителей. Эта программа будет очень нужной и весомой», – обратил внимание Президент РТ.

Подготовку специалистов по цифровизации Рустам Минниханов поручил начать и в вузах республики.