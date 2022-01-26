Минцифры России готово оснастить сетями Wi-Fi школы Татарстана первыми в стране

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует оснастить все школы страны сетями Wi-Fi, а учителей – планшетными компьютерами с российским ПО. Татарстан должен стать первым регионом, вошедшим в этот проект, сообщил глава федерального ведомства Максут Шадаев на коллегии Минцифры РТ.

«Мы начинаем программу создания сетей Wi-Fi во всех школах, чтобы интернетом можно было пользоваться в каждом учебном классе. В этом году Минцифры РФ запускает проект по обеспечению всех учителей защищенными мобильными планшетами на базе российской операционной системы. И с учётом готовности республики мы считаем, что она должна быть одной из первых [регионов], кто включится в этот проект. В этом смысле Wi-Fi и планшеты учителей, электронные журналы, планы проведения уроков и возможность показывать с планшетов электронный контент в классах – все это выведет процесс обучения в школах на новый уровень», – заявил Шадаев.

В Доме Правительства РТ проходит совместное заседание Кабинета Министров Татарстана и итоговой коллегии Минцифры РТ по итогам работы в 2021-м и проведению в республике Года цифровизации.