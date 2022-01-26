news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
26 января 2022  11:41
Алексей Угаров

В Татарстане до конца года начнут выдавать гражданские паспорта в электронном виде

news_top_970_100

Татарстан стал одним из трех пилотных регионов России по введению электронных гражданских паспортов. Выдача цифровых документов начнется уже до конца этого года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на коллегии Минцифры РТ.

«По итогам согласования проекта указа Президента РФ о введении в России электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце текущего года начать выдавать реальные паспорта», – сказал Шадаев.

Электронный паспорт – новый документ, удостоверяющий личность, который в скором времени Правительство РФ планирует ввести повсеместно. Он представляет собой компактную пластиковую карточку со встроенным чипом. Как и прежний документ, электронный паспорт будет содержать фотографию владельца и персональные данные о нем. Помимо этого, в нём будет указан номер ИНН, СНИЛС, внесены данные о водительском удостоверении. Чип паспорта будет содержать данные об отпечатках пальцев владельца и особенностях радужной оболочки глаз.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное