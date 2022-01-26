В Татарстане до конца года начнут выдавать гражданские паспорта в электронном виде

Татарстан стал одним из трех пилотных регионов России по введению электронных гражданских паспортов. Выдача цифровых документов начнется уже до конца этого года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на коллегии Минцифры РТ.

«По итогам согласования проекта указа Президента РФ о введении в России электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце текущего года начать выдавать реальные паспорта», – сказал Шадаев.

Электронный паспорт – новый документ, удостоверяющий личность, который в скором времени Правительство РФ планирует ввести повсеместно. Он представляет собой компактную пластиковую карточку со встроенным чипом. Как и прежний документ, электронный паспорт будет содержать фотографию владельца и персональные данные о нем. Помимо этого, в нём будет указан номер ИНН, СНИЛС, внесены данные о водительском удостоверении. Чип паспорта будет содержать данные об отпечатках пальцев владельца и особенностях радужной оболочки глаз.