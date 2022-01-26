Минцифры РФ выделит дополнительные деньги на подключение к интернету малых сел Татарстана

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готово выделить Татарстану дополнительное финансирование на подключение к интернету малых сел путем проведения оптоволоконных сетей при условии поддержки программы со стороны республики. Домохозяйствам Татарстана будут выделять субсидии на подключение к этим сетям. Об этом сообщил глава федерального ведомства Максут Шадаев на коллегии Минцифры РТ.

«Совместно с республикой мы в прошлом году завершили программу подключения малочисленных населенных пунктов к сети интернет с численностью жителей от 250 до 500 человек. Начали подключение поселений с численностью от 100 до 250 человек и начали строить инфраструктуру мобильного скоростного доступа жителей этих поселений в интернет. Очень надеемся, что степень проникновения в Татарстане будет выше, чем в среднем по стране. Мы готовы выделять дополнительное финансирование в случае поддержки со стороны республики. Одновременно мы прорабатываем вопрос предоставления субсидий отдельным домохозяйствам на подключение к интернету, который мы вводим в поселения. Надеемся, что республика будет в числе первых регионов, который это запустит», – заявил Шадаев.

В Доме Правительства РТ проходит совместное заседание Кабинета Министров Татарстана и коллегии Минцифры РТ по итогам работы в 2021 году и проведению в республике Года цифровизации. В работе заседания принимает участие Президент РТ Рустам Минниханов.