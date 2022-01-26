Минцифры РФ создаст в Татарстане Центр оптимизации госуслуг и платформу соцказначейства

Татарстан станет пилотным регионом по отработке новых цифровых технологий в части оказания государственных услуг. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на коллегии Минцифры РТ.

«Татарстан одним из первых завершил работу по выводу социально-значимых госуслуг на единый портал для оказания их в цифровом виде. Эта работа в республике набрала очень хорошие темпы. Татарстан первым отчитался о ее завершении, но нужно понимать, что это только начало. Мы упростили процесс подачи документов и получения результатов. Но впереди у нас тотальная перестройка всех процессов, сокращение сроков оказания услуг. Мы видим мотивацию со стороны руководства Татарстана проводить эти изменения в жизнь. Мы считаем, что можно создать в Татарстане региональный центр компетенции по оптимизации региональных и муниципальных госуслуг. Ту практику, которая нарабатывает республика, нужно распространять в регионы», - заявил Шадаев.

«И второе предложение – включить Татарстан в число пилотных регионов по запуску платформы социального казначейства. Этому проекту Президентом страны и Председателем Правительства уделяется особое внимание», - добавил он.

Глава Минцифры РФ пояснил, что в перспективе платформа социального казначейства должна полностью оцифровать процесс принятия решения о предоставлении различных льгот. «Нужно сделать этот процесс бесшовным, простым, удобным», – подчеркнул министр.

В своем выступлении Максут Шадаев объяснил, почему в качестве площадки для обкатки технологий выбран именно Татарстан. «Традиционно республика в числе лидеров по внедрению современных цифровых технологий. Многие решения, которые впервые были апробированы в органах власти Татарстана, потом широко внедрялись по всей стране. Достаточно вспомнить систему электронного документооборота, который сегодня используется в большинстве органов власти. Это и система электронных торгов, первые электронные госуслуги, республиканская медицинская электронная система... Это те решения, которые вышли из Татарстана и активно внедряются по всей стране», – пояснил глава федерального ведомства.

В Доме Правительства РТ проходит совместное заседание Кабинета Министров Татарстана и итоговой коллегии Минцифры РТ по итогам работы в 2021 году и проведению в республике Года цифровизации. В работе заседания принимает участие Президент РТ Рустам Минниханов.